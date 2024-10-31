Нефтеперерабатывающий завод в Москве накрыли антидронными сетками (фото)

Московский НПЗ один из крупнейших в России. В ночь на 1 сентября его атаковали дроны, в результате чего работа завода была приостановлена.

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Московский нефтеперерабатывающий завод, который расположен в районе Капотня, накрыли антидронными сетками. Об этом пишет российское издание Astra со ссылкой на z-военкоров.

Расположение Московского НПЗ в Москве Фото: соцмережі

"В Москве нефтеперерабатывающий завод в Капотне защитили антидроновими сетками", — говорится в сообщении.

Московский НПЗ накрыли антидроновыми сетками Фото: соцмережі

Московский НПЗ накрыли антидроновыми сетками Фото: соцмережі

Журналисты уточнили, что Московский НПЗ входит в десятку крупнейших в России. Он обеспечивает около 40% потребностей Москвы и области.

Атака дронов на Московский НПЗ

В ночь с 31 августа на 1 сентября 2024 года Московский НПЗ, который теперь накрыли антидроновой сеткой, атаковали беспилотники.

В результате атаки завод приостановил работу установки комбинированной переработки нефти "Евро+", которая имеет мощность 6 млн тонн нефти в год, то есть около 50% общей мощности завода по первичной переработке нефти.

Как тогда сообщало Reuters, завод может возобновить переработку на установке после ремонта, который продлится около недели.

Отметим, что Московский НПЗ принадлежит "Газпромнефти" — нефтяному подразделению российского газового гиганта "Газпром".

Напомним, 24 сентября "Беларускі Гаюн" сообщил, что Мозырский НПЗ будет защищать ракетная бригада.

23 апреля Telegram-канал "russia no context" сообщил, что войска РФ вешают "антидронные" сетки на мотоциклы для защиты от FPV.