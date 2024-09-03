После атаки украинских дронов Московский НПЗ прекратил переработку нефти, — Reuters
По данным источников Reuters завод может возобновить переработку на установке после ремонта, который продлится около недели.
После атаки дронов в ночь с 31 августа на сентября Московский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) приостановил работу установки комбинированной переработки нефти "Евро+". Об этом пишет Reuters.
Источники агентства отметили, что завод может возобновить переработку на установке после ремонта через пять-шесть дней.
На установку "Евро+" приходится около 50% общей мощности завода по первичной переработке нефти, ведь ее установка по перегонке сырой нефти CDU-6 имеет мощность 6 млн тонн нефти в год.
В состав "Евро+" также входит установка риформинга мощностью 1 млн тонн в год и установка гидроочистки дизельного топлива мощностью 2 млн тонн в год.
Московский НПЗ принадлежит "Газпромнефти" — нефтяному подразделению российского газового гиганта "Газпром".
В 2023 году завод переработал 11,6 млн тонн нефти, произведя 2,6 млн тонн бензина, 3,3 млн тонн газойля, 2,3 млн тонн мазута и 0,9 млн тонн авиационного топлива.
Напомним, в ночь со 2 на 3 сентября дроны атаковали военный аэродром в российской Твери.
В ночь с 31 августа на 1 сентября дроны атаковали Конаковскую государственную электростанцию (ГРЭС) в Тверской области РФ.