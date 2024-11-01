Російські елітні спецпідрозділи зазнали нищівних втрат в Україні, — ЗМІ

Журналісти видання зазначають, що деякі бригади спецназівців втратили від 75 до 90% особового складу. Для відновлення боєздатності підрозділів Москві може знадобитися до 10 років.

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Елітні російські спецпідрозділи зазнали нищівних втрат, особливо під час контрнаступу України у 2022 році. Про це повідомляє The National Interest з посиланням на дані Пентагону та військово-повітряних сил США.

У секретних документах, які у квітні 2023 року злив льотчик Національної гвардії ВПС США, були оцінки Пентагону щодо перебігу повномасштабної війни. Там зазначається, що з перших годин масштабного вторгнення в Україну елітні російські спецпідрозділи спецназу перебували на передовій та з'являлись у всіх важливих битвах, зокрема, в Маріуполі, Харкові, Херсоні, Донбасі, Лимані, Києві.

За даними Пентагону, всі, крім однієї із п'яти бригад спецназу, які вирушили на війну 24 лютого 2022 року, до кінця літа 2022 року зазнали значних втрат. За оцінками Агентства військової розвідки, в одній з окремих бригад спецназу із 900 військовослужбовців залишилось лише 125. Підрозділ, який втратив майже 90% своєї боєздатності, вважається неефективним і виводиться з фронту.

Також зазначається, що під час українського контрнаступу один із найелітніших підрозділів РФ, третя гвардійська бригада спецназу ГРУ, була "зненацька захоплена" під час відступу і змушена була вести оборонні бої в місті Лиман.У наступному звіті ВПС зазначалося, що цей загін спецназу втратив до 75% свого складу.

Тяжкі втрати, яких зазнали елітні російські підрозділи, підірвали їх "стратегічну корисність" на довгі роки вперед. Москві може знадобитися до десяти років, щоб відновити спецназ до довоєнного рівня. Це стане серйозним відкатом "для стратегічних можливостей Росії у проведенні спеціальних операцій проти практично рівних за силами противників".

Зазначимо, що станом на жовтень 2024 року згідно із західними оцінками втрати Росії в Україні оцінювались в 115 000 убитими та 500 000 пораненими. Чисельність загиблих значно зросла за останні пів року.

Нагадаємо, згідно наказу міністра оборони Росії Андрія Бєлоусова від 10 жовтня гепатит С виключено із переліку хвороб, з якими не можна служити у ЗС РФ. Після цього Москва почала формувати штурмові підрозділи з засуджених, яким діагностували гепатит типів В та С.