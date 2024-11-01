Российские элитные спецподразделения понесли сокрушительные потери в Украине, — СМИ

Журналисты издания отмечают, что некоторые бригады спецназовцев потеряли от 75 до 90% личного состава. Для восстановления боеспособности подразделений Москве может потребоваться до 10 лет.

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Элитные российские спецподразделения понесли сокрушительные потери, особенно во время контрнаступления Украины в 2022 году. Об этом сообщает The National Interest со ссылкой на данные Пентагона и Военно-воздушных сил США.

В секретных документах, которые в апреле 2023 года слил летчик Национальной гвардии ВВС США, были оценки Пентагона о ходе полномасштабной войны. Там отмечается, что с первых часов масштабного вторжения в Украину элитные российские спецподразделения спецназа находились на передовой и появлялись во всех важных битвах, в частности, в Мариуполе, Харькове, Херсоне, Донбассе, Лимане, Киеве.

По данным Пентагона, все, кроме одной из пяти бригад спецназа, которые отправились на войну 24 февраля 2022 года, к концу лета 2022 года понесли значительные потери. По оценкам Агентства военной разведки, в одной из отдельных бригад спецназа из 900 военнослужащих осталось только 125. Подразделение, которое потеряло почти 90% своей боеспособности, считается неэффективным и выводится с фронта.

Также отмечается, что во время украинского контрнаступления одно из самых элитных подразделений РФ, третья гвардейская бригада спецназа ГРУ, была "неожиданно захвачена" во время отступления и вынуждена была вести оборонительные бои в городе Лиман. В следующем отчете ВВС отмечалось, что этот отряд спецназа потерял до 75% своего состава.

Тяжелые потери, которые понесли элитные российские подразделения, подорвали их "стратегическую полезность" на долгие годы вперед. Москве может потребоваться до десяти лет, чтобы восстановить спецназ до довоенного уровня. Это станет серьезным откатом "для стратегических возможностей России в проведении специальных операций против практически равных по силам противников".

Отметим, что по состоянию на октябрь 2024 года согласно западным оценкам потери России в Украине оценивались в 115 000 убитыми и 500 000 ранеными. Численность погибших значительно возросла за последние полгода.

Напомним, согласно приказу министра обороны России Андрея Белоусова от 10 октября, гепатит С исключен из перечня болезней, с которыми нельзя служить в ВС РФ. После этого Москва начала формировать штурмовые подразделения из осужденных, которым диагностировали гепатит типов В и С.