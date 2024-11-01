Політ "Рейдера": у мережу потрапили рідкісні кадри випробувань бомбардувальника B-21 (фото)

Розробники з Northrop Grumman пафосно стверджують, що B-21 є "майбутнім дальнього удару".

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У п'ятницю, 1 листопада, завдяки авіаційному фотографу Джароду Гамільтону в мережі з'явилися рідкісні кадри новітнього стелс-бомбардувальника ВПС США B-21 Raider, який здійснював випробувальний політ на великій висоті. У коментарях до фото він написав: "Ніяких гоблінів на Геловін, але я бачив примару".

Фото: X (Twitter)

Розроблений компанією Northrop Grumman, B-21 Raider став першим новим бомбардувальником, випущеним Сполученими Штатами за більш ніж три десятиліття. Цей літак являє собою передовий зразок стратегічного озброєння, здатний ухилятися від сучасних систем протиповітряної оборони і виконувати точні удари по цілях по всьому світу.

Розробники пафосно стверджують, що B-21 є "майбутнім дальнього удару". Він оснащений вдосконаленими стелс-технологіями, мережевими системами та відкритою архітектурою, що забезпечує адаптацію до майбутніх місій.

Зазначимо, що B-21 був створений із застосуванням цифрового інжинірингу та гнучкого програмного забезпечення, що дало змогу знизити виробничі ризики й підтримувати сучасні методики технічного обслуговування. Наразі шість таких бомбардувальників перебувають на фінальній стадії складання і проходять випробування на заводі в Палмдейлі, штат Каліфорнія.

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Бомбардувальник В-21 Raider: кошмар, про який усі мовчать

Раніше повідомлялося, що компанія Northrop Grumman заявила про збитки в розмірі 1,17 млрд доларів від програми створення стелс-бомбардувальника B-21 Raider. Як виявилося, попри компенсації інфляції з бюджету, перші п'ять літаків будуть збитковими.