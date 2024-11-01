Полет "Рейдера": в сеть попали редкие кадры испытаний бомбардировщика B-21 (фото)

Разработчики из Northrop Grumman пафосно утверждают, что B-21 является "будущим дальнего удара".

Related video

В пятницу, 1 ноября, благодаря авиационному фотографу Джароду Гамильтону в сети появились редкие кадры новейшего стелс-бомбардировщика ВВС США B-21 Raider, совершавшего испытательный полет на большой высоте. В комментариях к фото он написал: "Никаких гоблинов на Хэллоуин, но я видел призрака".

Фото: X (Twitter)

Разработанный компанией Northrop Grumman, B-21 Raider стал первым новым бомбардировщиком, выпущенным Соединенными Штатами за более чем три десятилетия. Этот самолет представляет собой передовой образец стратегического вооружения, способный уклоняться от современных систем противовоздушной обороны и выполнять точные удары по целям по всему миру.

Разработчики пафосно утверждают, что B-21 является "будущим дальнего удара". Он оснащенным усовершенствованными стелс-технологиями, сетевыми системами и открытой архитектурой, обеспечивающей адаптацию к будущим миссиям.

Отметим, что B-21 был создан с применением цифрового инжиниринга и гибкого программного обеспечения, что позволило снизить производственные риски и поддерживать современные методики технического обслуживания. В настоящее время шесть таких бомбардировщиков находятся на финальной стадии сборки и проходят испытания на заводе в Палмдейле, штат Калифорния.

Важно

Бомбардировщик В-21 Raider: кошмар, о котором все молчат

Ранее сообщалось, что компания Northrop Grumman заявила об убытках в размере 1,17 млрд долларов от программы создания стелс-бомбардировщика B-21 Raider. Как оказалось, несмотря на компенсации инфляции из бюджета, первые пять самолетов будут убыточными.