Закликала вбивати полонених бійців ЗСУ: шпигунку зі Слов'янська засудили до 15 років в'язниці

За даними слідства, жінка передавала ворожому "зв’язковому" локації тимчасового базування та маршрути руху українських військ поблизу Слов’янська. Коли агентка дізналася про взяття в полон українського військового, то навіть давала поради, як жорстокіше його вбити.

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15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримала 66-річна жителька прифронтового Слов’янська, яка шпигувала для російської розвідки та закликала до жорстоких розправ над українськими військовополоненими. Суд визнав жінку винною у державній зраді. Про це повідомляє СБУ у понеділок, 4 листопада.

Прокурори довели, що у березні-квітні 2024 року жінка через заборонену в Україні соцмережу передавала знайомому, який воює в підрозділі російської армії, інформацію про місця базування Сил оборони у Слов'янську.

В СБУ жінку назвали "ідейною прихильницею рашизму", яке очікувала на повне захоплення регіону російськими окупантами.

Як встановило слідство, місцева обходила прифронтові райони і під час побутових розмов із близькими жінка випитувала потрібні відомості для подальшого передання ворогові.

У приватних повідомленнях вона вказувала об’єкти, де тимчасово розміщувався особовий склад ЗСУ, деталізувала адреси будівель та підтверджувала наявність блокпостів. Дізнавшись про взяття в полон українського військового, вона навіть давала поради, як жорстокіше його вбити.

Контррозвідка СБУ задокументувала злочини агентки та затримала її за місцем проживання у травні цього року.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Нагадаємо, 31 жовтня у Харкові затримали жінку, яка передавала росіянами розташування потужностей із виробництва БпЛА та тренувального центру військових. Агентка втиралася в довіру до українських захисників і пропонувала їм послуги прибирання.

Також у Харкові затримали чоловіка, який працював на військово-космічні сили Росії.