Призывала убивать пленных бойцов ВСУ: шпионку из Славянска приговорили к 15 годам тюрьмы

По данным следствия, женщина передавала вражескому "связному" локации временного базирования и маршруты движения украинских войск вблизи Славянска. Когда агент узнала о взятии в плен украинского военного, то даже давала советы, как жесточе его убить.

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15 лет заключения с конфискацией имущества получила 66-летняя жительница прифронтового Славянска, которая шпионила для российской разведки и призывала к жестоким расправам над украинскими военнопленными. Суд признал женщину виновной в государственной измене. Об этом сообщает СБУ в понедельник, 4 ноября.

Прокуроры доказали, что в марте-апреле 2024 года женщина через запрещенную в Украине соцсеть передавала знакомому, который воюет в подразделении российской армии, информацию о местах базирования Сил обороны в Славянске.

В СБУ женщину назвали "идейной сторонницей рашизма", которая ожидала полного захвата региона российскими оккупантами.

Как установило следствие, местная обходила прифронтовые районы и во время бытовых разговоров с близкими женщина выспрашивала нужные сведения для дальнейшей передачи врагу.

В личных сообщениях она указывала объекты, где временно размещался личный состав ВСУ, детализировала адреса зданий и подтверждала наличие блокпостов. Узнав о взятии в плен украинского военного, она даже давала советы, как жесточе его убить.

Контрразведка СБУ задокументировала преступления агента и задержала ее по месту жительства в мае этого года.

Расследование проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.

Напомним, 31 октября в Харькове задержали женщину, которая передавала россиянами расположение мощностей по производству БпЛА и тренировочного центра военных. Агент втиралась в доверие к украинским защитникам и предлагала им услуги уборки.

Также в Харькове задержали мужчину, который работал на военно-космические силы России.