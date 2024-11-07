Снайпер-розвідник зі Львівської області загинув на лівобережжі Дніпра (фото)

Виходець із Моршинської територіальної громади Михайло Мельник у складі ЗСУ був снайпером-розвідником відділення розвідувального взводу.

У південній частині України, на одному з напрямків передової лінії загинув снайпер-розвідник зі Львівської області Михайло Мельник. До свого 35-річчя він не дожив трохи понад тиждень. Про це повідомила міська рада Моршина на своїй сторінці у Facebook.

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Михайло Мельник проживав у селі Нижня Лукавиця Моршинської територіальної громади. У складі ЗСУ він був стрільцем і снайпером-розвідником відділення розвідувального взводу.

З кінця жовтня у близьких не було з ним зв'язку. Його шукали як зниклого безвісти. Але днями прийшло трагічне підтвердження. Український захисник загинув 29 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання на лівобережжі Дніпра в Херсонській області.

Михайло Мельник

"Завжди врівноважений і усміхнений, слова і вчинки виважені, — зазначили в Долішненській школі. — Був світлою і доброю людиною. Надійний друг, слухняний учень, опора і підтримка рідних".

Повідомлялося також, що у Михайла Мельника були нездійснені плани, він мріяв про мирне і щасливе життя для дітей.

"Війна безжально обірвала його життя", — також ідеться в повідомленні представників школи.

У захисника залишилися дружина, діти, батьки, сестра, племінники та інші родичі.

Нагадаємо, що 5 листопада стало відомо, що під Кураховим від ворожого скидання загинув захисник із Полтави з позивним "Дрон".

Також повідомлялося, що "шахеди" атакували Київ. Уламками пошкоджено житлові будинки, були загоряння.