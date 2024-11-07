Снайпер-разведчик из Львовской области погиб на левобережье Днепра (фото)

Выходец из Моршинской территориальной громады Михаил Мельник в составе ВСУ был снайпером-разведчиком отделения разведывательного взвода.

В южной части Украины, на одном из направлений передовой линии погиб снайпер-разведчик из Львовской области Михаил Мельник. До своего 35-летия он не дожил чуть более недели. Об этом сообщил городской совет Моршина на своей странице в Facebook.

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Михаил Мельник проживал в селе Нижняя Лукавица Моршинской территориальной громады. В составе ВСУ он был стрелком и снайпером-разведчиком отделения разведывательного взвода.

С конца октября у близких не было с ним связи. Его искали как пропавшего без вести. Но на днях пришло трагическое подтверждение. Украинский защитник погиб 29 октября 2024 года в ходе выполнения боевого задания на левобережье Днепра в Херсонской области.

Михаил Мельник

"Всегда уравновешенный и улыбающийся, слова и поступки взвешены, – отметили в Долишненской школе. — Был светлым и добрым человеком. Надежный друг, послушный ученик, опора и поддержка родных".

Сообщалось также, что у Михаила Мельника были несбывшиеся планы, он мечтал о мирной и счастливой жизни для детей.

"Война безжалостно оборвала его жизнь", — также говорится в сообщении представителей школы.

У защитника остались супруга, дети, родители, сестра, племянники и прочие родственники.

Напомним, что 5 ноября стало известно, что под Курахово от вражеского сброса погиб защитник из Полтавы с позывным "Дрон".

Также сообщалось, что "шахеды" атаковали Киев. Обломками повреждены жилые дома, были возгорания.