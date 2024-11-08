"Удар у серце військової машини Путіна": Британія намагається зупинити роботу найманців РФ за кордоном

Обмежувальні заходи спрямовані проти організацій, що базуються в Китаї, Туреччині та Центральній Азії. Вони займаються постачанням і виробництвом товарів: верстатів, мікроелектроніки та компонентів для безпілотників, які РФ використовує для підтримки вторгнення в Україну.

8 листопада Велика Британія оголосила нові масштабні санкції щодо російського військово-промислового комплексу та підтримуваних найманських груп. Про це повідомляють на сайті МЗС Великої Британії.

Велика Британія запровадила нові санкції проти російського військово-промислового комплексу, які мають ще більше обмежити постачання життєво важливого військового обладнання.

Важливо

"Обмежують розроблення балістичних ракет": Сеул запровадив нові санкції проти Північної Кореї

Нові обмеження поширюються на постачальників, які підтримують російське військове виробництво, найманські групи в країнах Африки та агента ГРУ, причетного до використання нервово-паралітичної речовини "Новачок" у Солсбері.

Санкції будуть безпосередньо спрямовані на постачання товарів для російських військових і обмежать важливі ресурси, необхідні для ведення незаконної війни в Україні.

Ці заходи спрямовані проти організацій, що базуються в Китаї, Туреччині та Центральній Азії, які займаються постачанням і виробництвом товарів: верстатів, мікроелектроніки та компонентів для безпілотників, які РФ використовує для підтримки вторгнення в Україну.

"Навмисна кампанія Кремля з підриву і загрози європейській безпеці та демократії, і розширення сфери свого впливу очевидна", — наголошується в публікації.

Новий пакет санкцій також спрямований на три приватні групи найманців, пов'язані з Кремлем, у т.ч. Africa Corps і 11 осіб, які мають стосунок до російських довірених осіб. Ці люди безпосередньо пов'язані з Кремлем і загрожують безпеці в Лівії, Малі та ЦАР, вчиняють широкомасштабні правопорушення по всьому континенту.

За словами міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Леммі, такі заходи порушують постачання життєво важливого обладнання для військової машини Путіна. І допоможуть ліквідувати незаконні міжнародні мережі, які Росія так старанно створювала.

"Путін уже майже 1000 днів у війні, яка, як він думав, займе всього кілька днів. Він зазнає невдачі, а я продовжу чинити тиск на Кремль і підтримувати український народ у його боротьбі за свободу", — зазначив міністр.

Нагадаємо, що на озброєнні російських військ помітили кулемети Type 73 виробництва КНДР.

Також повідомлялося, що під час нічного удару по Києву росіяни запускали ракети та "Шахеди", працювала ППО.