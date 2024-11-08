"Удар в сердце военной машины Путина": Британия пытается остановить работу наемников РФ за рубежом

Ограничительные меры направлены против организаций, базирующихся в Китае, Турции и Центральной Азии. Они занимаются поставкой и производством товаров: станков, микроэлектроники и компонентов для беспилотников, которые РФ использует для поддержки вторжения в Украину.

8 ноября Великобритания объявила новые масштабные санкции в отношении российского военно-промышленного комплекса и поддерживаемых наемнических групп. Об этом сообщается на сайте МИД Великобритании.

Великобритания ввела новые санкции против российского военно-промышленного комплекса, которые должны еще больше ограничить поставки жизненно важного военного оборудования.

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Новые ограничения распространяются на поставщиков, поддерживающих российское военное производство, наемнические группы в странах Африки и агента ГРУ, причастного к использованию нервно-паралитического вещества "Новичок" в Солсбери.

Санкции будут напрямую направлены на поставку товаров для российских военных и ограничат важные ресурсы, необходимые для ведения незаконной войны в Украине.

Эти меры направлены против организаций, базирующихся в Китае, Турции и Центральной Азии, которые занимаются поставкой и производством товаров: станков, микроэлектроники и компонентов для беспилотников, которые РФ использует для поддержки вторжения в Украину.

"Преднамеренная кампания Кремля по подрыву и угрозе европейской безопасности и демократии, и расширению сферы своего влияния очевидна", — отмечается в публикации.

Новый пакет санкций также направлен на три частные группы наемников, связанные с Кремлем, в т.ч. Africa Corps и 11 лиц, имеющих отношение к российским доверенными лицами. Эти люди напрямую связаны с Кремлем и угрожают безопасности в Ливии, Мали и ЦАР, совершают широкомасштабные правонарушения по всему континенту.

По словам министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми, такие меры нарушают поставки жизненно важного оборудования для военной машины Путина. И помогут ликвидировать незаконные международные сети, которые Россия так усердно создавала.

"Путин уже почти 1000 дней в войне, которая, как он думал, займет всего несколько дней. Он потерпит неудачу, а я продолжу оказывать давление на Кремль и поддерживать украинский народ в его борьбе за свободу", — отметил министр.

Напомним, что на вооружении российских войск заметили пулеметы Type 73 производства КНДР.

Также сообщалось, что в ходе ночного удара по Киеву россияне запускали ракеты и "Шахеды", работала ПВО.