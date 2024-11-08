Деякі багатодітні батьки не отримують відстрочку в "Резерв+": у Міноборони пояснили, чому

Отримати відстрочку онлайн не можуть батьки, які мають дітей від різних шлюбів, бо вони повинні пройти перевірку щодо боргів по аліментах, пояснила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Серед умов для отримання відстрочки від мобілізації для багатодітних батьків у застосунку "Резерв+" вказано, що діти мають бути народжені в одному шлюбі. Це пов'язано зі складністю перевірки даних про сплату аліментів, але згодом відстрочку онлайн зможуть оформлювати й ті, в кого є більш як троє дітей від різних шлюбів, пояснила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко в коментарі "РБК-Україна".

Відповідно до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", відстрочка від мобілізації надається жінкам і чоловікам, які утримують трьох і більше неповнолітніх дітей. Відмовити у відстрочці за законом можуть лише за наявності заборгованості зі сплати аліментів понад суму платежів за три місяці. Про те, що діти мають бути народжені в одному шлюбі, в законі не йдеться.

Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко пояснила, що багатодітні батьки у будь-якому разі можуть оформити відстрочку у ТЦК та СП.

У "Резерв+" тимчасово неможливо отримати послугу онлайн через проблеми з перевіркою заборгованості, про яку мовиться в законі. Для надання відстрочки багатодітним батькам, що були розлучені та мають дітей від різних шлюбів, потрібно перевірити в Єдиному реєстрі боржників, чи немає заборгованості по аліментах. Проте в міністерстві працюють над розв'язанням цього питання та згодом обмежень не буде.

"Зараз ми працюємо над відстрочкою для багатодітних батьків, які мають трьох неповнолітніх дітей у спільному шлюбі. Це взаємодія із Державним реєстром актів цивільного стану. Там ми перевіряємо, чи є шлюб та спільні діти для того, щоб дати відстрочку. Ситуація по інших типах відстрочок для багатодітних батьків ускладнюється тим, що ми поки не маємо взаємодії з Єдиним реєстром боржників, щоб перевірити чи немає заборгованості по аліментах. Оскільки відсутність боргів — одна з важливих умов для отримання відстрочки. Втім, ми зробимо, щоб і ці відстрочки по багатодітних батьках відображалися у Резерв+", — зазначила заступниця міністра.

Нагадаємо, Катерина Черногоренко 6 листопада анонсувала, що Міноборони планує додати три види відстрочки до застосунку "Резерв+". Мова йшла про відстрочку для людей з інвалідністю, студентів і багатодітних батьків. Підстави для відстрочки батьків багатодітних сімей, за словами заступниці міністра оборони, перевірятимуть за допомогою реєстрів актів цивільного стану через міністерство юстиції.

Крім того, 8 листопада адвокатка Тетяна Савченко розповідала, хто може втратити відстрочку від мобілізації в листопаді. За її словами, була інформація, що відстрочки можуть позбавити окремі категорії військовозобов'язаних, зокрема студентів і осіб з певною групою інвалідності, але наразі цих змін не відбулося. За словами юристки, перелік військовозобов'язаних, які не можуть отримати відстрочку, лишається незмінним: це працівники підприємств і організацій Міноборони, студенти заочної або вечірньої форми навчання, багатодітні батьки, які мають борги за аліментами тощо.