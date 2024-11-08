Некоторые многодетные родители не получают отсрочку в "Резерв+": в Минобороны объяснили, почему

Получить отсрочку онлайн не могут родители детей от разных браков, потому что они должны пройти проверку относительно долгов по алиментам, пояснила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Среди условий для получения отсрочки от мобилизации для многодетных родителей в приложении "Резерв+" указано, что дети должны быть рождены в одном браке. Это связано со сложностью проверки данных об уплате алиментов, но впоследствии отсрочку онлайн смогут оформлять и те, у кого есть более трех детей от разных браков, пояснила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко в комментарии "РБК-Украина".

Согласно закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации", отсрочка от мобилизации предоставляется женщинам и мужчинам, которые содержат трех и более несовершеннолетних детей. Отказать в отсрочке по закону могут только при наличии задолженности по уплате алиментов сверх суммы платежей за три месяца. О том, что дети должны быть рождены в одном браке, в законе не говорится.

Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко объяснила, что многодетные родители в любом случае могут оформить отсрочку в ТЦК и СП.

В "Резерв+" временно невозможно получить услугу онлайн из-за проблем с проверкой задолженности, о которой говорится в законе. Для предоставления отсрочки многодетным родителям, которые были разведены и имеют детей от разных браков, нужно проверить в Едином реестре должников, нет ли задолженности по алиментам. Однако в министерстве работают над решением этого вопроса и впоследствии ограничений не будет.

"Сейчас мы работаем над отсрочкой для многодетных родителей, имеющих трех несовершеннолетних детей в совместном браке. Это взаимодействие с Государственным реестром актов гражданского состояния. Там мы проверяем, есть ли брак и общие дети для того, чтобы дать отсрочку. Ситуация по другим типам отсрочек для многодетных родителей осложняется тем, что мы пока не имеем взаимодействия с Единым реестром должников, чтобы проверить нет ли задолженности по алиментам. Поскольку отсутствие долгов — одно из важных условий для получения отсрочки. Впрочем, мы сделаем, чтобы и эти отсрочки по многодетным родителям отображались в Резерв+", — отметила заместитель министра.

Напомним, Екатерина Черногоренко 6 ноября анонсировала, что Минобороны планирует добавить три вида отсрочки в приложение "Резерв+". Речь шла об отсрочке для людей с инвалидностью, студентов и многодетных родителей. Основания для отсрочки родителей многодетных семей, по словам заместителя министра обороны, будут проверять с помощью реестров актов гражданского состояния через министерство юстиции.

Кроме того, 8 ноября адвокат Татьяна Савченко рассказывала, кто может потерять отсрочку от мобилизации в ноябре. По ее словам, была информация, что отсрочки могут лишить отдельные категории военнообязанных, в частности студентов и лиц с определенной группой инвалидности, но пока этих изменений не произошло. По словам юриста, перечень военнообязанных, которые не могут получить отсрочку, остается неизменным: это работники предприятий и организаций Минобороны, студенты заочной или вечерней формы обучения, многодетные родители, имеющие долги по алиментам и тому подобное.