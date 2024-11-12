Ночують під ЦНАПом: у Києві збираються величезні черги за відстрочками від мобілізації

Для оформлення чи продовження відстрочки немає електронної черги, тому кияни займають живу о 5 ранку, а деякі чекають під ЦНАП кілька діб.

Вдень 12 листопада біля дверей Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) у Деснянському районі Києва зібралася довга черга з військовозобов'язаних. Щоб оформити чи продовжити відстрочку від мобілізації, люди чергують під установою зранку до вечора, деякі — по кілька днів поспіль, повідомили в ефірі "Новини LIVE".

Великий натовп під ЦНАПом збирається через те, що для оформлення чи продовження відстрочки від мобілізації не передбачено електронної черги. На день спеціалісти можуть прийняти до 150 осіб — і у це число майже неможливо потрапити, навіть якщо займати живу чергу з 5 ранку, пояснив кореспондент.

Живу чергу починають займати з 5 ранку, о 5:30 вже збирається великий натовп. Ті, хто має перепустки для переміщення в комендантську годину, залишаються ночувати під ЦНАПом в автівках. Деякі чекають під дверима установи понад дві доби.

Щоб номери в черзі не губилися, військовозобов'язані самостійно організували систему запису: централізовано записуються до паперового зошита, за яким потім співробітники центру викликають до кабінету.

"До ЦНАПу претензій нуль. Вони працюють понаднормово, просто вони фізично не можуть прийняти таку велику кількість людей. Тому чекаємо на електронну відстрочку. Я теж розумію, що це не за один день робиться, але поки ми її чекаємо, поки немає інших рішень, ось таким чином люди самоорганізовуються. Бо, наприклад, я приїжджаю о п'ятій ранку — і я вже 240-й чи 350-й. Я так ніколи відстрочку не отримаю", — прокоментував Данило, який стояв у черзі.

Нагадаємо, 11 листопада місцеві Telegram-канали повідомляли величезні черги на оновлення відстрочок до ТЦК в Одесі. Одесити так само скаржилися, що на оновлення відстрочки дають лише тиждень.

Також зазначимо, речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін пояснював, що українців, які не уточнили вчасно дані, автоматично в розшук не подають. Спочатку військовозобов'язаному видають повістку та призначають штраф за порушення правил військового обліку. До поліції інформацію можуть передати, якщо громадянин не з'явився до ТЦК у визначений повісткою час.