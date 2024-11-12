Ночуют под ЦПАУ: в Киеве собираются огромные очереди за отсрочками от мобилизации

Для оформления или продления отсрочки нет электронной очереди, поэтому киевляне занимают живую в 5 утра, а некоторые ждут под ЦНАП несколько суток.

Днем 12 ноября у дверей Центра предоставления административных услуг (ЦПАУ) в Деснянском районе Киева собралась длинная очередь из военнообязанных. Чтобы оформить или продлить отсрочку от мобилизации, люди дежурят под учреждением с утра до вечера, некоторые — по несколько дней подряд, сообщили в эфире "Новости LIVE".

Большая толпа под ЦНАПом собирается из-за того, что для оформления или продления отсрочки от мобилизации не предусмотрено электронной очереди. В день специалисты могут принять до 150 человек — и в это число почти невозможно попасть, даже если занимать живую очередь с 5 утра, пояснил корреспондент.

Живую очередь начинают занимать с 5 утра, в 5:30 уже собирается большая толпа. Те, кто имеет пропуска для перемещения в комендантский час, остаются ночевать под ЦНАПом в машинах. Некоторые ждут под дверью учреждения более двух суток.

Чтобы номера в очереди не терялись, военнообязанные самостоятельно организовали систему записи: централизованно записываются в бумажную тетрадь, по которой потом сотрудники центра вызывают в кабинет.

"К ЦПАУ претензий ноль. Они работают сверхурочно, просто они физически не могут принять такое большое количество людей. Поэтому ждем электронную отсрочку. Я тоже понимаю, что это не за один день делается, но пока мы ее ждем, пока нет других решений, вот таким образом люди самоорганизуются. Потому что, например, я приезжаю в пять утра — и я уже 240-й или 350-й. Я так никогда отсрочку не получу", — прокомментировал Даниил, который стоял в очереди.

Напомним, 11 ноября местные Telegram-каналы сообщали огромные очереди на обновление отсрочек в ТЦК в Одессе. Одесситы так же жаловались, что на обновление отсрочки дают только неделю.

Также отметим, представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин объяснял, что украинцев, которые не уточнили вовремя данные, автоматически в розыск не подают. Сначала военнообязанному выдают повестку и назначают штраф за нарушение правил воинского учета. В полицию информацию могут передать, если гражданин не явился в ТЦК в определенное повесткой время.