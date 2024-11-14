В Міноборони пояснили, чому мобілізують з ВІЛ, туберкульозом і вадами слуху

Інфекційні захворювання як туберкульоз і ВІЛ оцінюються на основі того, як саме вони впливають на здатність громадян виконувати військові завдання.

Народний депутат України Олександр Федієнко днями в мережі підняв проблему мобілізацію до Сил оборони осіб з туберкульозом, ВІЛ, вадами слуху і навість з розумовою відсталістю. Він звинуватив у цьому Міноборони України через оновлення відомством наказу МОЗ №402, який стосується "обмежено придатних". В Міноборони прокоментували, чому трапляються такі випадки. Про це в ефірі телемарафону сказав речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.

"Тут треба відштовхуватися від того, що основним критерієм придатності до військової служби є функціональність людини, яка визначається відповідно до нормативно правових актів. Це означає, що кожен випадок оцінюється окремо залежно від стану здоров’я та специфіки захворювань", – сказав Лазуткін.

Він зауважив, що такі інфекційні захворювання як туберкульоз і ВІЛ оцінюються на основі того, на скільки вони впливають на здатність громадян виконувати військові завдання.

"Придатність до військової служби для осіб з ВІЛ залежить від стадії хвороби. Безсимптомне носійство або стабільний стан – це одне, люди з безсимптомним носійством ВІЛ або стабільною хворобою є придатними до військової служби. Це означає, що вони мають право захищати свою країну і можуть це робити", – сказав Дмитро Лазуткін.

За словами Лазуткіна, особи з ВІЛ на стадії імунної субкомпенсації придатні до служби у тилових частинах без виконання бойових завдань, а особи з відкритою формою туберкульозу не призиваються.

"Імунна декомпенсація – це третя історія, люди у яких ВІЛ призвів до декомпенсації є не придатними до військової служби й підлягають виключенню з військового обліку. Активний туберкульоз принаймні легень з виділеннями мікобактерій або наявністю розпаду легеневої тканини – це точно автоматично робить людину непридатною до військової служби", – зазначив він.

Нагадаємо, що раніше Фокус писав, чи можуть мобілізувати на фронт всіх чоловіків із однієї родини, і які є винятки.