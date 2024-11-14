В Минобороны объяснили, почему мобилизуют с ВИЧ, туберкулезом и недостатками слуха

Инфекционные заболевания как туберкулез и ВИЧ оцениваются на основе того, как именно они влияют на способность граждан выполнять военные задачи.

Народный депутат Украины Александр Федиенко на днях в сети поднял проблему мобилизации в Силы обороны лиц с туберкулезом, ВИЧ, недостатками слуха и с умственной отсталостью. Он обвинил в этом Минобороны Украины из-за обновления ведомством приказа Минздрава №402, который касается "ограниченно годных". В Минобороны прокомментировали, почему случаются такие случаи. Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.

"Здесь надо отталкиваться от того, что основным критерием годности к военной службе является функциональность человека, которая определяется в соответствии с нормативно правовыми актами. Это означает, что каждый случай оценивается отдельно в зависимости от состояния здоровья и специфики заболеваний", — сказал Лазуткин.

Он отметил, что такие инфекционные заболевания как туберкулез и ВИЧ оцениваются на основе того, на сколько они влияют на способность граждан выполнять военные задачи.

"Пригодность к военной службе для лиц с ВИЧ зависит от стадии болезни. Бессимптомное носительство или стабильное состояние — это одно, люди с бессимптомным носительством ВИЧ или стабильной болезнью являются годными к военной службе. Это означает, что они имеют право защищать свою страну и могут это делать", — сказал Дмитрий Лазуткин.

По словам Лазуткина, лица с ВИЧ на стадии иммунной субкомпенсации пригодны к службе в тыловых частях без выполнения боевых задач, а лица с открытой формой туберкулеза не призываются.

"Иммунная декомпенсация — это третья история, люди у которых ВИЧ привел к декомпенсации являются не годными к военной службе и подлежат исключению с воинского учета. Активный туберкулез по крайней мере легких с выделениями микобактерий или наличием распада легочной ткани — это точно автоматически делает человека непригодным к военной службе", — отметил он.

Напомним, что ранее Фокус писал, могут ли мобилизовать на фронт всех мужчин из одной семьи, и какие есть исключения.