Знищили БМП, піхота розбіглася: 60-та ОМБр відбила механізований штурм ЗС РФ (відео)

Українські захисники використовували влучні скиди з повітря та FPV. Перша БМП окупаційних військ підірвалася на дистанційно встановленій міні.

На Лиманському напрямку українські бійці 60-ї бригади за допомогою артилерії та дронів зупинили ворожі БМП і піхоту, яка евакуювалася з них. Відео опублікувала 60-та Окрема механізована Інгулецька бригада в Telegram.

Російські штурмовики у вогневому мішку 60-ої бригади ЗСУ

"Черговий ворожий механізований штурм на позиції 60-ї ОМБр зупинено! Точними ударами знищуємо ворожі БМП, а далі починається полювання на піхоту, що розбігається в паніці", — йдеться в публікації.

Спроба російського штурму

Використовувалися влучні скидання з повітря і FPV-дрони. Перша БМП підірвалася на дистанційно встановленій міні, потім з неї висипалася піхота. Другу БМП уразив FPV-дрон. Піхота розбіглася по посадках, де її добивала артилерія та дрони.

Спроба російського штурму

За словами військового аналітика Ігаля Левіна, самі БМП були зупинені якраз на лінії оборони — замінованій і блокованій колючим дротом.

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"Російські штурмовики у вогневому мішку 60-ї бригади ЗСУ <...> Артилерійські знаряддя були явно вже пристріляні по цій точці, розгорнуті та чекали тільки наказу відкрити вогонь", — йдеться в публікації в Telegram-каналі.

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