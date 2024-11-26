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Знищили БМП, піхота розбіглася: 60-та ОМБр відбила механізований штурм ЗС РФ (відео)

Російські війська, БМП, вс рф,
Фото: Скрін відео | Російські війська

Українські захисники використовували влучні скиди з повітря та FPV. Перша БМП окупаційних військ підірвалася на дистанційно встановленій міні.

На Лиманському напрямку українські бійці 60-ї бригади за допомогою артилерії та дронів зупинили ворожі БМП і піхоту, яка евакуювалася з них. Відео опублікувала 60-та Окрема механізована Інгулецька бригада в Telegram.

Російські штурмовики у вогневому мішку 60-ої бригади ЗСУ

"Черговий ворожий механізований штурм на позиції 60-ї ОМБр зупинено! Точними ударами знищуємо ворожі БМП, а далі починається полювання на піхоту, що розбігається в паніці", — йдеться в публікації.

Спроба російського штурму, ЗС РФ штурм, лиман вс рф Fullscreen
Спроба російського штурму

Використовувалися влучні скидання з повітря і FPV-дрони. Перша БМП підірвалася на дистанційно встановленій міні, потім з неї висипалася піхота. Другу БМП уразив FPV-дрон. Піхота розбіглася по посадках, де її добивала артилерія та дрони.

Спроба російського штурму, Спроба російського штурму, ЗС РФ штурм, лиман вс рф Fullscreen
Спроба російського штурму

За словами військового аналітика Ігаля Левіна, самі БМП були зупинені якраз на лінії оборони — замінованій і блокованій колючим дротом.

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"Російські штурмовики у вогневому мішку 60-ї бригади ЗСУ <...> Артилерійські знаряддя були явно вже пристріляні по цій точці, розгорнуті та чекали тільки наказу відкрити вогонь", — йдеться в публікації в Telegram-каналі.

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