Уничтожили БМП, пехота разбежалась: 60-я ОМБр отразила механизированный штурм ВС РФ (видео)

Украинские защитники использовали меткие сбросы с воздуха и FPV. Первая БМП оккупационных войск подорвалась на дистанционно установленной мине.

На Лиманском направлении украинские бойцы 60-й бригады с помощью артиллерии и дронов остановили вражеские БМП и эвакуировавшуюся из них пехоту. Видео опубликовала 60-я Отдельная механизированная Ингулецкая бригада в Telegram.

Российские штурмовики в огневом мешке 60-ой бригады ВСУ

"Очередной вражеский механизированный штурм на позиции 60-й ОМБр остановлен! Точными ударами уничтожаем вражеские БМП, а дальше начинается охота на разбегающуюся в панике пехоту", — говорится в публикации.

Попытка российского штурма

При этом использовались меткие сбросы с воздуха и FPV-дроны. Первая БМП подорвалась на дистанционно установленной мине, затем из нее высыпалась пехота. Вторую БМП поразил FPV-дрон. Пехота разбежалась по посадкам, где ее добивала артиллерия и дроны.

Попытка российского штурма

По словам военного аналитика Игаля Левина, сами БМП были остановлены как раз на линии обороны — заминированной и блокированной колючей проволокой.

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"Российские штурмовики в огневом мешке 60-ой бригады ВСУ <…> Артиллерийские орудия были явно уже пристреляны по этой точке, развернуты и ждали только приказа открыть огонь", — говорится в публикации в Telegram-канале.

Напомним, что накануне, 25 ноября появилось видео, на котором боец Батальона К2, одетый в футболку, в одиночку отразил атаку шестерых экипированных россиян.

Также сообщалось, что из-за ночной атаки "Шахедов" на Тернопольскую область более 70% населенных пунктов были без света.