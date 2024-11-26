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Уничтожили БМП, пехота разбежалась: 60-я ОМБр отразила механизированный штурм ВС РФ (видео)

Российские войска, БМП, вс рф,
Фото: Скрин видео | Российские войска

Украинские защитники использовали меткие сбросы с воздуха и FPV. Первая БМП оккупационных войск подорвалась на дистанционно установленной мине.

На Лиманском направлении украинские бойцы 60-й бригады с помощью артиллерии и дронов остановили вражеские БМП и эвакуировавшуюся из них пехоту. Видео опубликовала 60-я Отдельная механизированная Ингулецкая бригада в Telegram.

Российские штурмовики в огневом мешке 60-ой бригады ВСУ

"Очередной вражеский механизированный штурм на позиции 60-й ОМБр остановлен! Точными ударами уничтожаем вражеские БМП, а дальше начинается охота на разбегающуюся в панике пехоту", — говорится в публикации.

Попытка российского штурма, ВС РФ штурм, лиман вс рф Fullscreen
Попытка российского штурма

При этом использовались меткие сбросы с воздуха и FPV-дроны. Первая БМП подорвалась на дистанционно установленной мине, затем из нее высыпалась пехота. Вторую БМП поразил FPV-дрон. Пехота разбежалась по посадкам, где ее добивала артиллерия и дроны.

Попытка российского штурма, Попытка российского штурма, ВС РФ штурм, лиман вс рф Fullscreen
Попытка российского штурма

По словам военного аналитика Игаля Левина, сами БМП были остановлены как раз на линии обороны — заминированной и блокированной колючей проволокой.

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"Российские штурмовики в огневом мешке 60-ой бригады ВСУ <…> Артиллерийские орудия были явно уже пристреляны по этой точке, развернуты и ждали только приказа открыть огонь", — говорится в публикации в Telegram-канале.

Напомним, что накануне, 25 ноября появилось видео, на котором боец Батальона К2, одетый в футболку, в одиночку отразил атаку шестерых экипированных россиян.

Также сообщалось, что из-за ночной атаки "Шахедов" на Тернопольскую область более 70% населенных пунктов были без света.