У публікації британського уряду автори посилаються на слова депутата Держдуми Олександра Бородая, який заявляв, що на війну в Україну відправляють тих, у кого "немає соціальних цінностей" або "запасних людей".

Високі втрати Росії чинять тиск на військово-медичний сектор країни та, ймовірно, стали причиною нестачі медичного персоналу. Таку заяву в середу, 27 листопада, зробив уряд Великої Британії. Про це йдеться у зведенні британської військової розвідки в X.

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За даними України, з лютого 2022 року, коли Москва почала повномасштабне вторгнення, Росія втратила понад 735 000 осіб. Західні оцінки зазвичай трохи нижчі, ніж підрахунки Києва, хоча втрати на полі бою складно підрахувати. The Wall Street Journal повідомив у середині вересня, що загальна кількість втрат українських і російських військ досягла приблизно 1 мільйона. За даними британського уряду, близько 500 000 російських військовослужбовців, зазначених у цифрах України, дістали поранення.

"Майже напевно цей масштаб втрат продовжує чинити навантаження на російську військову медичну систему на всіх рівнях. Викликає значні логістичні проблеми та веде до нестачі медичного персоналу", — заявило Міністерство оборони Великої Британії. Ні Росія, ні Україна не повідомляють про власні втрати регулярно.

Повідомляється, що для "м'ясних" штурмів в Україні РФ вербує щомісяця близько 30 000 нових рекрутів. Але зараз цього недостатньо, щоб заповнити кількість втрат. Постійні атаки України на російські війська за допомогою безпілотників, а також брак бронетехніки означають, що Москві складно швидко евакуювати поранених солдатів, заявило в середу Міністерство оборони Великої Британії.

"Це майже напевно збільшує ймовірність більш серйозних травм і більш високих показників смертності серед тих, кого в кінцевому підсумку евакуюють через медичну систему", — заявили у Великій Британії.

Цього місяця в російських ЗМІ публікували кадри, на яких, імовірно, було зафіксовано бунт у Новосибірську після того, як російські солдати заявили офіцеру військової поліції, що не можуть повернутися на передову через отримані поранення. Солдати розбили вікна в казармах і зажадали медичної допомоги, повідомило видання.

На сайті британського уряду днями автори цитували депутата Держдуми Олександра Бородая, який заявляв, що російська влада відправляє війська в Україну, у яких "немає соціальних цінностей". У публікації повідомляється, що таких людей називали "витратними" або "запасними людьми".

"Можливо витративши таких "запасних людей", російське керівництво тепер звертається до Пхеньяну, щоб посилити свої бойові можливості", — повідомляють у публікації британського уряду.

Нагадаємо, що 19 листопада The New York Times опублікувало матеріал про всі дослідження, присвячені втратам РФ.

Також Фокус у своєму матеріалі зібрав дані про криваві злочини Росії за 1000 днів.