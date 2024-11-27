В публикации британского правительства авторы ссылаются на слова депутата Госдумы Александра Бородая, который заявлял, что на войну в Украину отправляют тех, у кого "нет социальных ценностей" или "запасных людей".

Высокие потери России оказывают давление на военно-медицинский сектор страны и, вероятно, стали причиной недостатка медицинского персонала. Такое заявление в среду, 27 ноября, сделало правительство Великобритании. Об этом говорится в сводке британской военной разведки в X.

Важно

Больше, чем США потеряли во Вьетнаме и Корее: сколько украинцев погибло за время войны, — Economist

По данным Украины, с февраля 2022 года, когда Москва начала полномасштабное вторжение, Россия потеряла более 735 000 человек. Западные оценки обычно немного ниже, чем подсчеты Киева, хотя потери на поле боя сложно подсчитать. The Wall Street Journal сообщил в середине сентября, что общее количество потерь украинских и российских войск достигло примерно 1 миллиона. По данным британского правительства, около 500 000 российских военнослужащих, указанных в цифрах Украины, получили ранения.

"Почти наверняка этот масштаб потерь продолжает оказывать нагрузку на российскую военную медицинскую систему на всех уровнях. Вызывает значительные логистические проблемы и ведет к нехватке медицинского персонала", — заявило Министерство обороны Великобритании. Ни Россия, ни Украина не сообщают о собственных потерях регулярно.

Сообщается, что для "мясных" штурмов в Украине РФ вербует ежемесячно около 30 000 новых рекрутов. Но сейчас этого недостаточно, чтобы восполнить число потерь. Постоянные атаки Украины на российские войска с помощью беспилотников, а также нехватка бронетехники означают, что Москве сложно быстро эвакуировать раненых солдат, заявило в среду Министерство обороны Великобритании.

"Это почти наверняка увеличивает вероятность более серьезных травм и более высоких показателей смертности среди тех, кого в конечном итоге эвакуируют через медицинскую систему", — заявили в Великобритании.

В этом месяце в российских СМИ публиковались кадры, на которых предположительно был запечатлен бунт в Новосибирске после того, как российские солдаты заявили офицеру военной полиции, что не могут вернуться на передовую из-за полученных ранений. Солдаты разбили окна в казармах и потребовали медицинской помощи, сообщило издание.

На сайте британского правительства на днях авторы цитировали депутата Госдумы Александра Бородая, который заявлял, что российские власти отправляют войска в Украину, у которых "нет социальных ценностей". В публикации сообщается, что таких людей называли "расходными" или "запасными людьми".

"Возможно израсходовав таких "запасных людей", российское руководство теперь обращается к Пхеньяну, чтобы усилить свои боевые возможности", — сообщается в публикации британского правительства.

Напомним, что 19 ноября The New York Times опубликовало материал обо всех исследованиях, посвященных потерям РФ.

Также Фокус в своем материале собрал данные о кровавых преступлениях Росси за 1000 дней.