F-16 перехопили сім російських крилатих ракет: чим зумовлений успіх ЗСУ

Успішне знищення ворожих ракет стало можливим не тільки завдяки наявності потужних радарів і передової авіоніки літаків, а й самовідданості українських льотчиків.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky News заявив, що під час масованого ракетного удару ЗС РФ українські винищувачі F-16 успішно перехопили та знищили сім російських крилатих ракет, спрямованих на цивільні об'єкти. У зв'язку з цим оглядачі Army Recognition з'ясовували, завдяки чому Повітряні сили ЗСУ за допомогою західних літаків досягли такого успіху.

Експерти пишуть, що отримання винищувачів F-16 Fighting Falcon стали переломним моментом для українських повітряних сил, оскільки машини оснащені передовими технологіями та авіонікою. Ці літаки, відомі своєю універсальністю, обладнані радаром AN/APG-68, який дає змогу точно виявляти та відстежувати цілі, включно з крилатими ракетами, які летять низько.

Українські льотчики використовували передові ракети-перехоплювачі AIM-120 AMRAAM з дальністю до 160 км і AIM-9 Sidewinder для ближнього бою, що дало їм значну перевагу в повітряному бою і при перехопленні загроз, таких як крилаті ракети.

Порівняння з радянськими винищувачами

Загалом Україна мала отримати 85 винищувачів F-16 від Нідерландів, Данії, Норвегії та Бельгії, що мало значно посилити військово-повітряні сили країни.

До надходження F-16 Україна використовувала радянські винищувачі МіГ-29 і Су-27, які хоча й ефективно використовувалися на початкових етапах конфлікту, але не мали такої ж спроможності боротися із сучасними загрозами, як F-16.

Український винищувач МіГ-29 Фото: 24 канал

Переваги F-16 перед радянськими машинами полягають не тільки в їхній маневреності та швидкості, а й у передовій авіоніці, системах зв'язку та можливостях для виконання багатоцільових місій як "повітря-повітря", так і "повітря-земля".

Важливо

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Ще одним важливим аспектом переваги F-16 є його сумісність із системами НАТО. Тепер українські війська можуть ефективніше координувати свої дії з ВПС союзників, обмінюватися даними та проводити спільні операції.

"Нещодавнє успішне перехоплення російських крилатих ракет українськими F-16 свідчить не тільки про можливості літака, а й про самовідданість українських льотчиків, які пройшли жорстку підготовку для переходу з радянських платформ", — підсумували оглядачі.

Нагадаємо, на початку жовтня поточного року стало відомо, що Україна отримала першу партію винищувачів F-16 від Нідерландів. За словами міністра оборони Рубена Брекельманса, інші з 24 машин будуть доставлені найближчим часом.