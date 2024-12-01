F-16 перехватили семь российских крылатых ракет: чем обусловлен успех ВСУ

Успешное уничтожение вражеских ракет стало возможным не только благодаря наличию мощных радаров и передовой авионики самолетов, но и самоотверженности украинских летчиков.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News заявил, что в ходе массированного ракетного удара ВС РФ украинские истребители F-16 успешно перехватили и уничтожили семь российских крылатых ракет, направленных на гражданские объекты. В связи с этим обозреватели Army Recognition выясняли, благодаря чему Воздушные силы ВСУ с помощью западных самолетов достигли такого успеха.

Эксперты пишут, что получение истребителей F-16 Fighting Falcon стали переломным моментом для украинских воздушных сил, поскольку машины оснащены передовыми технологиями и авионикой. Эти самолеты, известные своей универсальностью, оборудованы радаром AN/APG-68, который позволяет точно выявлять и отслеживать цели, включая низколетящие крылатые ракеты.

Украинские летчики использовали передовые ракеты-перехватчики AIM-120 AMRAAM с дальностью до 160 км и AIM-9 Sidewinder для ближнего боя, что дало им значительное преимущество в воздушном бою и при перехвате угроз, таких как крылатые ракеты.

Сравнение с советскими истребителями

В общей сложности Украина должна получить 85 истребителей F-16 от Нидерландов, Дании, Норвегии и Бельгии, что должно было значительно усилить военно-воздушные силы страны.

До поступления F-16 Украина использовала советские истребители МиГ-29 и Су-27, которые хотя и эффективно использовались на начальных этапах конфликта, но не имели такой же способности бороться с современными угрозами, как F-16.

Украинский истребитель МиГ-29 Фото: 24 канал

Преимущества F-16 перед советскими машинами заключаются не только в их маневренности и скорости, но и в передовой авионике, системах связи и возможностях для выполнения многоцелевых миссий как "воздух-воздух", так и "воздух-земля".

Важно

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Еще одним важным аспектом преимущества F-16 является его совместимость с системами НАТО. Теперь украинские войска могут более эффективно координировать свои действия с ВВС союзников, обмениваться данными и проводить совместные операции.

"Недавний успешный перехват российских крылатых ракет украинскими F-16 свидетельствует не только о возможностях самолета, но и о самоотверженности украинских летчиков, прошедших жесткую подготовку для перехода с советских платформ", — подытожили обозреватели.

Напомним, в начале октября текущего года стало известно, что Украина получила первую партию истребителей F-16 от Нидерландов. По словам, министра обороны Рубена Брекельманса, остальные из 24 машин будут доставлены в ближайшее время.