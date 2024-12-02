"Скорпіони" готові до бою: турецькі зброярі викотили новий варіант броньовика Akrep II

Турецький БТР отримав башту Cockerill LCTS 90MP з 90-мм гарматою. Це посилює розвідувальні та бойові можливості машини під час виконання складних операцій.

На оборонній виставці SAHA 2024 у Туреччині компанія Otokar представила нову версію броньованої розвідувальної машини Akrep II (Скорпіон). Головною особливістю цієї модифікації стала інтеграція вдосконаленої башти від бельгійського виробника John Cockerill, що значно розширює бойові та розвідувальні можливості машини. Про це йдеться у пресрелізі виробника.

Башта Cockerill LCTS 90MP, встановлена на "Скорпіоні", широко застосовується у збройних силах різних країн і наразі в експлуатації перебуває понад 300 таких систем. Вона здатна нести автоматичну гармату калібром до 90 мм, яка призначена для використання різних типів боєприпасів, включно з осколково-фугасними снарядами, і ефективна проти бронетехніки.

Гармата забезпечує точну стрільбу в русі на малих і навіть на великих дистанціях, а мінімальна віддача підвищує стійкість машини під час ведення вогню.

Akrep II на виставці в SAHA 2024

Зазначається, що Akrep II — універсальна броньована машина, призначена для виконання розвідувальних і бойових завдань у складних умовах. Основні характеристики:

Екіпаж: 3 людини (водій, командир, навідник).

Габарити: довжина — 5,9 м, ширина — 2,5 м, висота — 1,97 м.

Дорожній просвіт: 400 мм.

Маса: 15 500 кг.

Силова установка — з 6-ступінчастою автоматичною трансмісією. Наявні варіанти з дизельним, гібридним та електричним двигунами. Дизельна версія має потужність 360 к. с.

Бронемашина Akrep II оснащена безліччю сучасних технологій, які роблять її ефективним засобом у бойових умовах. Наприклад, бронеавтомобіль оснащений системою управління drive-by-wire, яка контролює рульове управління, прискорення та уповільнення. Це робить можливим дистанційне керування машиною або інтеграцію систем допомоги водієві та автономних функцій, підвищуючи ефективність і безпеку в бойових умовах.

Також AKREP II вирізняється зменшеним силуетом і високим протимінним захистом, що підвищує його виживаність на полі бою.

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