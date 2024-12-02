"Скорпионы" готовы к бою: турецкие оружейники выкатили новый вариант броневика Akrep II

Турецкий БТР получил башню Cockerill LCTS 90MP с 90-мм орудием. Это усиливает разведывательные и боевые возможности машины при выполнении сложных операций.

На оборонной выставке SAHA 2024 в Турции компания Otokar представила новую версию бронированной разведывательной машины Akrep II (Скорпион). Главной особенностью этой модификации стала интеграция усовершенствованной башни от бельгийского производителя John Cockerill, что значительно расширяет боевые и разведывательные возможности машины. Об этом говорится в пресс-релизе производителя.

Башня Cockerill LCTS 90MP, установленная на "Скорпионе", широко применяется в вооруженных силах различных стран, и на текущий момент в эксплуатации находится более 300 таких систем. Она способна нести автоматическую пушку калибром до 90 мм, которая предназначена для использования различных типов боеприпасов, включая осколочно-фугасные снаряды, и эффективна против бронетехники.

Орудие обеспечивает точную стрельбу в движении на малых и даже на больших дистанциях, а минимальная отдача повышает устойчивость машины при ведении огня.

Akrep II на выставке в SAHA 2024

Отмечается, что Akrep II — универсальная бронированная машина, предназначенная для выполнения разведывательных и боевых задач в сложных условиях. Основные характеристики:

Экипаж: 3 человека (водитель, командир, наводчик).

Габариты: длина — 5,9 м, ширина — 2,5 м, высота — 1,97 м.

Дорожный просвет: 400 мм.

Масса: 15 500 кг.

Силовая установка — с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Существуют варианты с дизельным, гибридным и электрическим двигателями. Дизельная версия имеет мощность 360 л.с.

Бронемашина Akrep II оснащена множеством современных технологий, которые делают ее эффективным средством в боевых условиях. Например, бронеавтомобиль оснащен системой управления drive-by-wire, которая контролирует рулевое управление, ускорение и замедление. Это делает возможным дистанционное управление машиной или интеграцию систем помощи водителю и автономных функций, повышая эффективность и безопасность в боевых условиях.

Также AKREP II отличается уменьшенным силуэтом и высокой противоминной защитой, что повышает его выживаемость на поле боя.

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