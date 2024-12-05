ЄС втрутиться, якщо США відмовляться від кредиту на 50 млрд доларів для України, — Politico

Спікер Палати представників США Майк Джонсон відхилив прохання адміністрації Джо Байдена додати 24 млрд доларів для України в законопроєкт про витрати. Конгрес має затвердити проєкт до 20 грудня.

Європейський Союз готовий фінансово компенсувати вихід США з давно обговорюваної багатосторонньої угоди про надання Україні кредиту на 50 млрд доларів. Таку заяву зробив високий польський чиновник. Про це повідомляє Politico.

Виступаючи на заході, присвяченому майбутньому головуванню Польщі в Раді ЄС, Павло Карбовник, заступник міністра фінансів країни, сказав, що "є ризик того, що [президент США] Дональд Трамп вийде з угоди на 50 млрд доларів".

Це сталося після того, як спікер Палати представників США Майк Джонсон у середу, 4 грудня, відхилив прохання адміністрації Джо Байдена, яка йде, додати 24 млрд доларів на допомогу Україні до законопроєкту про видатки, який Конгрес має ухвалити до 20 грудня.

"У нас нещодавно обраний президент, тож ми почекаємо і приймемо вказівки нового головнокомандувача щодо всього цього, тому я зараз не очікую на будь-яке фінансування України", — сказав Джонсон.

Після багатьох місяців переговорів країни G7 у жовтні погодилися надати Україні кредит у розмірі 50 млрд доларів, який має бути погашений відсотками, отриманими від більш ніж 200 млрд євро заморожених російських активів.

Згідно з угодою, яку було досягнуто до виборів у США 5 листопада, Брюссель і Вашингтон мають намір внести по 20 млрд доларів, а Велика Британія, Канада і Японія — частину, що залишилася. Спочатку США висловлювали стурбованість щодо життєздатності кредиту, але адміністрація Байдена врешті-решт пообіцяла виділити 20 млрд, намагаючись змусити Трампа продовжити американську підтримку України.

З огляду на рівень невизначеності, Карбовник закликав Трампа якнайшвидше оголосити про свої плани, щоб ЄС міг скласти план дій на випадок непередбачених обставин. За найгіршого сценарію буде вжито заходів, щоб гарантувати, що 50 млрд доларів надійдуть в Україну незалежно від Трампа. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн раніше заявляла, що ЄС може надати до 35 млрд євро, якщо США не зможуть взяти на себе свою частку.

Потім з боку представників ЄС також звучали заяви про те, що фінансування України може бути збільшено завдяки семирічному бюджету в розмірі 1,2 трильйона євро. Але проблема в тому, що, згідно з бюджетними правилами, Брюссель не може вийти за межі крайнього терміну на кінець року для видачі кредиту.

Нагадаємо, що, за даними WSJ, Київ почав переговори з адміністрацією Трампа про завершення війни.

Також повідомлялося, що Путін готує жорсткі умови для переговорів. Трамп, своєю чергою, пообіцяв збільшити допомогу Україні, якщо РФ не піде на угоду.