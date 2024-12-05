ЕС вмешается, если США откажутся от кредита на 50 млрд долларов для Украины, — Politico

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон отклонил просьбу администрации Джо Байдена включить 24 млрд долларов для Украины в законопроект о расходах. Конгресс должен утвердить проект до 20 декабря.

Европейский союз готов финансово компенсировать выход США из давно обсуждаемого многостороннего соглашения о предоставлении Украине кредита на 50 млрд долларов. Такое заявление сделал высокопоставленный польский чиновник. Об этом сообщает Politico.

Выступая на мероприятии, посвященном предстоящему председательству Польши в Совете ЕС, Павел Карбовник, заместитель министра финансов страны, сказал, что "есть риск того, что [президент США] Дональд Трамп выйдет из соглашения на 50 млрд долларов".

Это произошло после того, как спикер Палаты представителей США Майк Джонсон в среду, 4 декабря, отклонил просьбу уходящей администрации Джо Байдена включить 24 млрд долларов в помощь Украине в законопроект о расходах, который Конгресс должен принять до 20 декабря.

"У нас недавно избранный президент, и мы подождем и примем указания нового главнокомандующего по всему этому, поэтому я не ожидаю, что сейчас будет какое-либо финансирование Украины", — сказал Джонсон.

После многих месяцев переговоров страны G7 в октябре согласились предоставить Украине кредит в размере 50 млрд долларов, который должен быть погашен за счет процентов, полученных от более чем 200 млрд евро замороженных российских активов.

Согласно соглашению, которое было достигнуто до выборов в США 5 ноября, Брюссель и Вашингтон намерены внести по 20 млрд долларов, а Великобритания, Канада и Япония внесут оставшуюся часть. Изначально США выражали обеспокоенность относительно жизнеспособности кредита, но администрация Байдена в конечном итоге пообещала выделить 20 млрд, пытаясь заставить Трампа продолжить американскую поддержку Украины.

Учитывая уровень неопределенности, Карбовник призвал Трампа как можно скорее объявить о своих планах, чтобы ЕС мог составить план действий на случай непредвиденных обстоятельств. При наихудшем сценарии будут приняты меры, чтобы гарантировать, что 50 млрд долларов поступят в Украину независимо от Трампа. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что ЕС может предоставить до 35 млрд евро, если США не смогут взять на себя свою долю.

Затем со стороны представителей ЕС также звучали заявления о том, что финансирование Украины может быть увеличено за счет семилетнего бюджета в размере 1,2 триллиона евро. Но проблема в том, что, согласно бюджетным правилам, Брюссель не может выйти за рамки крайнего срока на конец года для выдачи кредита.

Напомним, что, по данным WSJ, Киев начал переговоры с администрацией Трампа о завершении войны.

Также сообщалось, что Путин готовит жесткие условия для переговоров. Трамп, в свою очередь, пообещал увеличить помощь Украине, если РФ не пойдет на сделку.