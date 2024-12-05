Космоплан чи звичайний літак: на аеродромі в Китаї помітили дивний об'єкт (фото)

На супутникових знімках помічено об'єкт, який, на думку аналітиків, нагадує американський орбітальний корабель X-37B. Він має довжину приблизно 9,7 метра, але його форма викликає безліч запитань.

На супутникових знімках від 29 листопада, зроблених компанією Planet Labs, у південно-західній частині злітно-посадкової смуги (ЗПС) віддаленого китайського аеродрому поблизу ядерного полігону Лоп-Нур був помічений незвичайний об'єкт білого кольору. Цей аеродром, уже давно пов'язаний із розробленням багаторазових космічних літаків, знову привернув увагу своєю активністю. Про це пише The War Zone.

За оцінками аналітиків, об'єкт має довжину майже 9,7 метра, і його форма викликає безліч запитань. На знімках видно, що об'єкт відкидає клиноподібну тінь, а затемнення на розмітці ЗПС можуть свідчити про наявність коротких крил на одному кінці.

Водночас поруч із ним перебувають кілька транспортних засобів і допоміжне обладнання, що може вказувати на його технічне обслуговування або підготовку.

Вид на південно-західний кінець віддаленої злітно-посадкової смуги біля Лоп-Нур. Джерело: Planet Labs Об'єкти на полігоні Лоп-Нур у Китаї. Джерело: Planet Labs Таємничий об'єкт на китайському полігоні Лоп-Нур. Джерело: Planet Labs Детальний вигляд об'єктів на полігоні Лоп-Нур. Джерело: Planet Labs

Гіпотези спостерігачів

Аеродром з однією з найдовших ЗПС у світі, майже 5 кілометрів, пов'язаний з випробуваннями китайських космічних літаків, що нагадують американський орбітальний корабель X-37B. У 2020 році тут приземлився один із таких апаратів після завершення своєї місії на орбіті.

Поява нинішнього об'єкта може бути пов'язана з продовженням випробувань цих літаків, припускають оглядачі. Приводом для таких припущень стала заява китайської влади про повернення іншого багаторазового експериментального космічного корабля, який пробув на орбіті 268 днів.

Попри це, новий об'єкт не схожий на апарат, який щойно завершив космічну місію, оскільки його тривале перебування на ЗПС не відповідає стандартній процедурі післяпольотного обслуговування.

Серед можливих пояснень — об'єкт може бути або прототипом, або макетом для тренувань наземного персоналу. Також він може являти собою інший тип аерокосмічної техніки або інструмент для випробувань.

Військові перспективи

Автори матеріалу зазначили, що інтерес Китаю до багаторазових космічних літаків залишається очевидним. Ці апарати можуть виконувати широкий спектр завдань: запуск супутників, розвідку або навіть протисупутникові операції. Китайські мінішатли, як-от Shenlong ("Божественний дракон") і Haolong, що розробляються компанією AVIC, є ключовими елементами аерокосмічної стратегії Китаю.

З огляду на схожість довжини об'єкта на злітно-посадковій смузі з американськими X-37B, існує ймовірність, що Китай створює аналоги цих апаратів, націлені на військове застосування, зокрема й на використання як платформ для швидкого виведення корисного навантаження в космос.

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Нагадаємо, на авіасалоні Airshow China 2024 у Чжухаї було представлено макет китайського винищувача, відомий як White Emperor B. Макет створено в межах проєкту державного аерокосмічного та оборонного конгломерату AVIC із розроблення "інтегрованого космічно-повітряного винищувача".