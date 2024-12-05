Космоплан или обычный самолет: на аэродроме в Китае заметили странный объект (фото)

На спутниковых снимках замечен объект, который, по мнению аналитиков, напоминает американский орбитальный корабль X-37B. Он имеет длину около 9,7 метра, но его форма вызывает множество вопросов.

На спутниковых снимках от 29 ноября, сделанных компанией Planet Labs, в юго-западной части взлетно-посадочной полосы (ВПП) удаленного китайского аэродрома близ ядерного полигона Лоп-Нур был замечен необычный объект белого цвета. Этот аэродром, уже давно связанный с разработкой многоразовых космических самолетов, вновь привлек внимание своей активностью. Об этом пишет The War Zone.

По оценкам аналитиков, объект имеет длину около 9,7 метра, и его форма вызывает множество вопросов. На снимках видно, что объект отбрасывает клинообразную тень, а затемнения на разметке ВПП могут свидетельствовать о наличии коротких крыльев на одном конце.

При этом рядом с ним находятся несколько транспортных средств и вспомогательное оборудование, что может указывать на его техническое обслуживание или подготовку.

Вид на юго-западный конец отдаленной взлетно-посадочной полосы возле Лоп-Нур. Источник: Planet Labs Объекты на полигоне Лоп-Нур в Китае. Источник: Planet Labs Таинственный объект на китайском полигоне Лоп-Нур. Источник: Planet Labs Детальный вид объектов на полигоне Лоп-Нур. Источник: Planet Labs

Гипотезы наблюдателей

Аэродром с одной из самых длинных ВПП в мире, около 5 километров, связан с испытаниями китайских космических самолетов, напоминающих американский орбитальный корабль X-37B. В 2020 году здесь приземлился один из таких аппаратов после завершения своей миссии на орбите.

Появление нынешнего объекта может быть связано с продолжением испытаний этих самолетов, предполагают обозреватели. Поводом для таких предположений послужило заявление китайских властей о возвращении другого многоразового экспериментального космического корабля, который пробыл на орбите 268 дней.

Несмотря на это, новый объект не похож на аппарат, который только что завершил космическую миссию, так как его длительное нахождение на ВПП не соответствует стандартной процедуре послеполетного обслуживания.

Среди возможных объяснений — объект может быть либо прототипом, либо макетом для тренировок наземного персонала. Также он может представлять собой другой тип аэрокосмической техники или инструмент для испытаний.

Военные перспективы

Авторы материала отметили, что интерес Китая к многоразовым космическим самолетам остается очевидным. Эти аппараты могут выполнять широкий спектр задач: запуск спутников, разведку или даже противоспутниковые операции. Китайские мини-шаттлы, такие как Shenlong ("Божественный дракон") и Haolong, разрабатываемый компанией AVIC, представляют собой ключевые элементы аэрокосмической стратегии Китая.

В итоге учитывая сходство длины объекта на ВПП с американскими X-37B, существует вероятность, что Китай создает аналоги этих аппаратов, нацеленные на военное применение, включая использование в качестве платформ для быстрого вывода полезной нагрузки в космос.

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Напомним, на авиасалоне Airshow China 2024 в Чжухае был представлен макет китайского истребителя, известный как White Emperor B. Макет создан в рамках проекта государственного аэрокосмического и оборонного конгломерата AVIC по разработке "интегрированного космическо-воздушного истребителя".