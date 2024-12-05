Уперше за час війни в Україні ЗСУ "засвітили" протитанковий "Штурм-С" (відео)

Дві базові особливості "Штурм-СМ" — інтеграція керованих ракет РК-2П від ДККБ "Луч" замість радянських протитанкових 9М114 і встановлення нової оптико-електронної станції.

На одному з відео бойової підготовки українських захисників видно стрільби із самохідного протитанкового комплексу "Штурм-С" на базі МТ-ЛБ. Кадри опублікувала пресслужба 23-ї окремої механізованої бригади.

На них уперше за час повномасштабного вторгнення ЗС РФ українські захисники показали застосування системи "Штурм-С", хоча й під час бойової підготовки.

Певна кількість ворожих "Штурм-С" (за підрахунками Oryx — щонайменше 18 одиниць) стали трофеями українських захисників.

Штурм-СМ

У повідомленні пресслужби зазначається, що йдеться про базовий варіант "Штурм-С", призначений для використання радянських протитанкових ракет 9М114 "Кокон", які мають дальність стрільби до 5 кілометрів і можуть використовуватися для ураження бронетехніки та укріплених цілей.

Водночас там згадають, що модернізації, які проводять українські фахівці, значно підвищують його ефективність і що було додано сучасні засоби наведення та боєприпаси. Вочевидь, тут прямий натяк на модернізований "Штурм-СМ", щодо якого в січні 2024 року Міноборони України оголосило про завершення державних випробувань, але досі жодних публічних даних більше не було, зазначають аналітики Defense Express.

Штурм-СМ

Роботи щодо Штурм-СМ стартували ще до повномасштабного російського вторгнення, перша презентація відбулася під час виставки "Зброя та безпека-2021".

Штурм-СМ Фото: Скрін відео

Дві базові особливості "Штурм-СМ", про які було відомо на момент до повномасштабного вторгнення РФ, — інтеграція керованих ракет РК-2П від ДККБ "Луч" замість радянських протитанкових 9М114 та встановлення нової оптико-електронної станції від "Ізюмського приладобудівного заводу". Це в підсумку давало можливість вражати цілі на відстані 6-7 кілометрів у будь-який час доби. Поточна конфігурація проєкту "Штурм-СМ" поки що залишається невідомою публічно.

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