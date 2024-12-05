Впервые за время войны в Укрине ВСУ "засветили" противотанковый "Штурм-С" (видео)

Две базовые особенности "Штурм-СМ" — интеграция управляемых ракет РК-2П от ДККБ "Луч" вместо советских противотанковых 9М114 и установка новой оптико-электронной станции.

На одном из видео боевой подготовки украинских защитников видна стрельбы из самоходного противотанкового комплекса "Штурм-С" на базе МТ-ЛБ. Кадры опубликовала пресс-служба 23-й отдельной механизированной бригады.

На них впервые за время полномасштабного вторжения ВС РФ украинские защитники показали применение системы "Штурм-С", хотя и во время боевой подготовки.

Определенное количество вражеских "Штурм-С" (по подсчетам Oryx – минимум 18 единиц) стали трофеями украинских защитников.

Штурм-СМ

В сообщении пресс-службы отмечается, что речь идет о базовом варианте "Штурм-С", предназначенном для использования советских противотанковых ракет 9М114 "Кокон", которые имеют дальность стрельбы до 5 километров и могут использоваться для поражения бронетехники и укрепленных целей.

В то же время там упоминется, что модернизации, проводимые украинскими специалистами, значительно повышают его эффективность и что были добавлены современные средства наведения и боеприпасы.

Очевидно, здесь прямой намек на модернизированный "Штурм-СМ", по которому в январе 2024 года Минобороны Украины объявило о завершении государственных испытаний, но до сих пор никаких публичных данных больше не было, отмечают аналитики Defense Express.

Штурм-СМ

Работы по Штурм-СМ стартовали еще до полномасштабного российского вторжения, первая презентация состоялась во время выставки "Оружие и безопасность-2021".

Штурм-СМ Фото: Скрин видео

Две базовые особенности "Штурм-СМ", о которых было известно на момент до полномасштабного вторжения РФ — интеграция управляемых ракет РК-2П от ДККБ "Луч" вместо советских противотанковых 9М114 и установка новой оптико-электронной станции от "Изюмского приборостроительного завода". Это в итоге давало возможность поражать цели на расстоянии 6-7 километров в любое время суток.

Текущая конфигурация проекта "Штурм-СМ" пока остается неизвестной публично.

Напомним, что концерн "Калашников" испытал боевой электромотоцикл БЭМ.

Также сообщалось, что канадская Roshel разработала санитарную версию броневика Senator, которые сотнями поставляют Украине.