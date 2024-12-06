"Лавина" військової допомоги та $20 млрд: США намагаються посилити Україну в останню хвилину, — The Guardian

За даними журналістів, Україні пообіцяли сотні тисяч додаткових артилерійських боєприпасів, тисячі ракет і сотні одиниць бронетехніки до середини січня, згідно з інформацією.

Намагаючись поліпшити становище Сили оборони на передовій, Білий дім розробляє стратегію підтримання України "в останню хвилину". Передбачено кредити на 20 млрд доларів і масштабні санкції проти Росії. Про це пише The Guardian з посиланням на брифінг Ради національної безпеки США.

Напередодні, 5 грудня радник Байдена Джейк Салліван провів зустріч із главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком і пообіцяв надати Україні сотні тисяч додаткових артилерійських боєприпасів, тисячі ракет і сотні одиниць бронетехніки до середини січня, згідно з інформацією, наданою журналістами.

США також зобов'язалися підтримати Україну у розв'язанні кадрових проблем, навчити нових солдатів на об'єктах за межами України. Такі запевнення в підтриманні пролунали на тлі того, що передавання кредитів на 20 млрд доларів від прибутку із заморожених російських активів уже практично забезпечено.

Сполучені Штати також анонсували низку нових санкцій, які буде запроваджено найближчими тижнями, щоб ускладнити можливості Росії підтримувати свої військові зусилля і поліпшити переговорну позицію України, що може стати основою для майбутнього мирного врегулювання.

Такі спроби Білий дім робить трохи більше ніж за місяць до інавгурації Дональда Трампа, після якої Вашингтон може дотримуватися абсолютно нової стратегії повного припинення вогню.

За даними Reuters, команда обраного президента негласно розробляє мирну пропозицію для України, яка, по суті, відтермінує вступ до НАТО на невизначений термін і потенційно призведе до значних територіальних поступок Росії.

Глава ОП Єрмак і пані посол Оксана Маркарова цього тижня зустрічалися з ключовими фігурами в команді Трампа, включно з віцепрезидентом Джей Ді Венсом і потенційним радником з національної безпеки Майком Волцом, намагаючись заручитися подальшою військовою допомогою.

Ці зустрічі відбувалися на тлі того, що спікер Палати представників Майк Джонсон нещодавно заблокував голосування щодо додаткової допомоги Україні в розмірі 24 млрд доларів. Водночас Пентагон зобов'язався спрямувати військову допомогу в розмірі 725 млн доларів цього тижня — найбільше постачання з квітня.

Нагадаємо, що 6 грудня глава МЗС РФ Сергій Лавров озвучив умови Кремля для завершення війни в Україні.

Також повідомлялося, що напередодні, 5 грудня в інтерв'ю Карлсону Лавров заявив, що Україна була б єдиною і з Кримом.