По данным журналистов, Украине пообещали сотни тысяч дополнительных артиллерийских боеприпасов, тысячи ракет и сотни единиц бронетехники к середине января, согласно информации.

Пытаясь улучшить положение Силы обороны на передовой, Белый дом разрабатывает стратегию поддержки Украины "в последнюю минуту". Предусмотрены кредиты на 20 млрд долларов и масштабные санкции против России. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на брифинг Совета национальной безопасности США.

Накануне, 5 декабря советник Байдена Джейк Салливан провел встречу с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком и пообещал предоставить Украине сотни тысяч дополнительных артиллерийских боеприпасов, тысячи ракет и сотни единиц бронетехники к середине января, согласно информации, предоставленной журналистами.

США также обязались поддержать Украину в решении кадровых проблем, обучить новых солдат на объектах за пределами Украины. Такие заверения в поддержке прозвучали на фоне того, что передача кредитов на 20 млрд долларов от прибыли с замороженных российских активов уже практически обеспечена.

Соединенные Штаты также анонсировали ряд новых санкций, которые будут введены в ближайшие недели, чтобы усложнить возможности России поддерживать свои военные усилия и улучшить переговорную позицию Украины, что может стать основой для будущего мирного урегулирования.

Такие попытки Белый дом предпринимает чуть больше чем за месяц до инаугурации Дональда Трампа, после которой Вашингтон может придерживаться совершенно новой стратегии полного прекращения огня.

По данным Reuters, команда избранного президента негласно разрабатывает мирное предложение для Украины, которое, по сути, отсрочит вступление в НАТО на неопределенный срок и потенциально приведет к значительным территориальным уступкам России.

Глава ОП Ермак и посол Оксана Маркарова на этой неделе встречались с ключевыми фигурами в команде Трампа, включая вице-президента Джей Ди Вэнса и потенциального советника по национальной безопасности Майка Уолца, пытаясь заручиться дальнейшей военной помощью.

Эти встречи проходили на фоне того, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон недавно заблокировал голосование по дополнительной помощи Украине в размере 24 млрд долларов. Вместе с тем Пентагон обязался направить военную помощь в размере 725 млн долларов на этой неделе — крупнейшая поставка с апреля.

Напомним, что 6 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров озвучил условия Кремля для завершения войны в Украине.

Также сообщалось, что накануне, 5 декабря в интервью Карлсону Лавров заявил, что Украина была бы единой и с Крымом.