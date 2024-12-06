Зіграли у радіогру: ЗСУ хитрістю знищили взвод морпіхів в Курській області (відео)

Росіяни не очікували, що їхніх побратимів не буде на позиції, тож вони спокійно висадили піхоту. Між тим українці по рації доповідали їм про обстановку від імені ворога.

Бійці підрозділу UA_REG Team Сил спеціальних операцій ЗСУ провели операцію, в результаті якої знищили взвод морської піхоти та їхньої техніки. Про це повідомляють в телеграм-каналі підрозділу.

Зазначається, що українські захисники змогли захопити кількох росіян у полон і скористалися їхнім радіозв'язком.

"Наступного дня ворог відправив підкріплення у кількості 20 чоловік на 3х БТР. Не очікуючи відсутність "червоних" на позиції, противник почав безпечно розвертався біля укриттів щоб спішити піхоту. Використовуючи полонених, грали у радіогру, в якій доповідали про продовження чергування та очікування обіцяного підкріплення.", — йдеться в повідомленні.

Після цього українські захисники почали "роздавати квитки до Кобзона" піхоті, а також знищили ворожу техніку. Вцілілих росіян знищив снайпер.

Попередньо бійцями було відновлено раніше втрачену позицію.

Нагадаємо, що ЗСУ щонайменше силами трьох підрозділів здійснили контратаку неподалік села Дар'їно в Курській області.

28 листопада аналітики DeepState повідомили, що російська армія відбила село Дар'їно Суджанського району Курської області, яке раніше контролювали Збройні сили України.