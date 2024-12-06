Сыграли в радиоигру: ВСУ хитростью уничтожили взвод морпехов в Курской области (видео)
Россияне не ожидали, что их побратимов не будет на позиции, поэтому они спокойно высадили пехоту. Между тем украинцы по рации докладывали им об обстановке от имени врага.
Бойцы подразделения UA_REG Team Сил специальных операций ВСУ провели операцию, в результате которой уничтожили взвод морской пехоты и их техники. Об этом сообщается в телеграм-канале подразделения.
Отмечается, что украинские защитники смогли захватить нескольких россиян в плен и воспользовались их радиосвязью.
"На следующий день враг отправил подкрепление в количестве 20 человек на 3 БТР. Не ожидая отсутствия "красных" на позиции, противник начал безопасно разворачиваться возле укрытий чтобы спешить пехоту. Используя пленных, играли в радиоигру, в которой докладывали о продолжении дежурства и ожидании обещанного подкрепления.", — говорится в сообщении.
После этого украинские защитники начали "раздавать билеты к Кобзону" пехоте, а также уничтожили вражескую технику. Уцелевших россиян уничтожил снайпер.
Предварительно бойцами было восстановлено ранее утраченную позицию.
Напомним, что ВСУ по меньшей мере силами трех подразделений осуществили контратаку недалеко от села Дарьино в Курской области.
28 ноября аналитики DeepState сообщили, что российская армия отбила село Дарьино Суджанского района Курской области, которое ранее контролировали Вооруженные силы Украины.