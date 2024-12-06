ЗС РФ отримали останню партію БТР-МДМ: що відомо про "нові ракушки" (відео)

"Ростех" акцентував на тому, що бронемашини отримали "комплекти додаткового захисту, засоби зниження помітності та захист верхньої півсфери". Однак візуальних підтверджень цьому немає.

Збройні сили РФ отримали останню заплановану цього року партію плаваючих бронетранспортерів (БТР-МДМ) із підвищеним захистом у межах річного контракту з Міноборони Росії. Про це 6 грудня повідомила пресслужба держкорпорації "Ростех".

"Машини оснащені комплектами додаткового захисту, засобами зниження помітності та захисту верхньої півсфери", — йдеться в повідомленні.

Тим часом про який саме додатковий захист бронетехніки йдеться у "Ростех" не уточнили.

Особливості та роль БТР-МДМ

БТР-МДМ "Ракушка" — це універсальний десантний бронетранспортер, призначений для підтримки повітряно-десантних військ. Машину розробив Волгоградський тракторний завод на базі шасі БМД-4М, вона надійшла на озброєння у 2015 році. Її основне призначення — перевезення особового складу, обладнання та техніки з урахуванням складних умов бойових операцій.

Ключові технічні особливості:

двигун — дизельний УТД-29, потужністю 500 к.с. забезпечує швидкість до 70 км/год на суходолі та 10 км/год на воді;

броня — суцільнозварна алюмінієва конструкція з комплектами додаткового навісного бронювання;

захист — посилено засобами протиосколкового захисту, теплової та радіолокаційної малопомітності, а також заходами протидії атакам зверху, зокрема БПЛА"

місткість — екіпаж із двох осіб і до 13 десантників.

Російський БТР-МДМ "Ракушка" Фото: Ростех

Російський БТР-МДМ "Ракушка" Фото: Ростех

Машину оснащено системами навігації на базі ГЛОНАСС і захищеними каналами зв'язку, що покращує координацію дій на полі бою. На додаток до базового озброєння — 7,62-мм кулемет ПКТ — можливе встановлення протитанкових комплексів "Корнет" або іншого озброєння залежно від завдання.

За деякими даними, в останні версії "Ракушки" інтегровані системи радіоелектронної боротьби та протидії безпілотникам, комплекс активного захисту (КАЗ) "Афганит", сучасні оптичні прилади, включно з тепловізорами та системами нічного бачення, а також засоби зниження теплової та радіолокаційної помітності "Накидка". Однак необхідно підкреслити, що ці дані публікують російські, не маючи при цьому візуального підтвердження.

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Нагадаємо, ЗС РФ під час бойових дій у Донецькій області задіяли бронемашину ВПК "Волк". Під час бойового зіткнення російська бронемашина нібито витримала серію влучань дронами-камікадзе.