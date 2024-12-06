ВС РФ получили последнюю партию БТР-МДМ: что известно о "новых ракушках" (видео)
"Ростех" акцентировал на том, что бронемашины получили "комплекты дополнительной защиты, средства снижения заметности и защиту верхней полусферы". Однако визуальных подтверждений этому нет.
Вооруженные силы РФ получили последнюю запланированную в этом году партию плавающих бронетранспортеров (БТР-МДМ) с повышенной защитой в рамках годового контракта с Минобороны России. Об этом 6 декабря сообщила пресс-служба госкорпорации "Ростех".
"Машины оснащены комплектами дополнительной защиты, средствами снижения заметности и защиты верхней полусферы" — говорится в сообщении.
Между тем о какой именно дополнительной защите бронетехники идет речь в "Ростехе" не уточнили.
Особенности и роль БТР-МДМ
БТР-МДМ "Ракушка" – это универсальный десантный бронетранспортер, предназначенный для поддержки воздушно-десантных войск. Машина была разработана Волгоградским тракторным заводом на базе шасси БМД-4М и поступила на вооружение в 2015 году. Ее основное назначение – перевозка личного состава, оборудования и техники с учетом сложных условий боевых операций.
Ключевые технические особенности:
- двигатель — дизельный УТД-29, мощностью 500 л.с. обеспечивает скорость до 70 км/ч на суше и 10 км/ч на воде;
- броня — цельносварная алюминиевая конструкция с комплектами дополнительного навесного бронирования;
- защита — усилена средствами противоосколочной защиты, тепловой и радиолокационной малозаметности, а также мерами противодействия атакам сверху, в том числе БПЛА"
- вместимость — экипаж из двух человек и до 13 десантников.
Машина оснащена системами навигации на базе ГЛОНАСС и защищенными каналами связи, что улучшает координацию действий на поле боя. В дополнение к базовому вооружению — 7,62-мм пулемет ПКТ — возможна установка противотанковых комплексов "Корнет" или другого вооружения в зависимости от задачи.
По некоторым данным, в последние версии "Ракушки" интегрированы системы радиоэлектронной борьбы и противодействия беспилотникам, комплекс активной защиты (КАЗ) "Афганит", современные оптические приборы, включая тепловизоры и системы ночного видения, а также средства снижения тепловой и радиолокационной заметности "Накидка". Однако необходимо подчеркнуть, что эти данные публикуют российские, не имея при этом визуального подтверждения.Важно
Напомним, ВС РФ в ходе боевых действий в Донецкой области задействовали бронемашину ВПК "Волк". В ходе боестолкновения российская бронемашина якобы выдержала серию попаданий дронами-камикадзе.