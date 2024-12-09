Чоловік нецензурно облаяв співробітників ТЦК і отримав штраф: скільки він має сплатити

Печерський районний суд Києва кваліфікував лайку на адресу співробітників ТЦК і правоохоронців як "дрібне хуліганство".

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Чоловіку, який нецензурно лаявся в бік співробітників київського ТЦК, коли його зупинили для перевірки військово-облікових документів, Печерський районний суд Києва призначив 119 грн штрафу. Також він повинен сплатити 605,6 грн судового збору. Про рішення йдеться в постанові суду.

Зазначається, що 24 вересня 2024 року уродженець Черкаської області "висловлювався нецензурною лексикою" в бік працівників Національної поліції, ТЦК та СП, коли його зупинили для перевірки документів на вулиці Залізничне шосе, 61. Суд кваліфікував нецензурну лайку в громадському місці як "дрібне хуліганство", що порушує громадський порядок.

Громадянина визнали винним в адміністративному порушенні за ст. 173 КУпАП і присудили йому штраф у розмірі 119 грн. Також чоловік мусить сплатити державі 605,6 грн судового збору.

У постанові уточнюють, що чоловік не з'явився на судове засідання, тож справу було розглянуто без його присутності на підставі доказів і протоколу про адміністративне порушення.

Нагадаємо, 9 грудня народний депутат України Федір Веніславський висловився про розформування ТЦК і шкоду для мобілізації. За його словами, у Міноборони намагаються вигадати механізм мобілізації, яка покращить роботу військово-лікарських комісій після скандалів із фальшивими довідками.

Одеситка Наталія Чігікова в соцмережах поскаржилася, що працівники ТЦК сплутали її з чоловіком і зупинили для перевірки документів, а після того образливо висловилися про її зовнішність.