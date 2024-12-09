Мужчина нецензурно обругал сотрудников ТЦК и получил штраф: сколько он должен заплатить

Печерский районный суд Киева квалифицировал ругань в адрес сотрудников ТЦК и правоохранителей как "мелкое хулиганство".

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Мужчине, который нецензурно ругался в сторону сотрудников киевского ТЦК, когда его остановили для проверки военно-учетных документов, Печерский районный суд Киева назначил 119 грн штрафа. Также он должен уплатить 605,6 грн судебного сбора. О решении говорится в постановлении суда.

Отмечается, что 24 сентября 2024 года уроженец Черкасской области "высказывался нецензурной лексикой" в сторону работников Национальной полиции и ТЦК и СП, когда его остановили для проверки документов на улице Железнодорожное шоссе, 61. Суд квалифицировал нецензурную брань в общественном месте как "мелкое хулиганство", нарушающее общественный порядок.

Гражданина признали виновным в административном нарушении по ст. 173 КУоАП и присудили ему штраф в размере 119 грн. Также мужчина должен уплатить государству 605,6 грн судебного сбора.

В постановлении уточняется, что мужчина не явился на судебное заседание, поэтому дело было рассмотрено без его присутствия на основании доказательств и протокола об административном нарушении.

Напомним, 9 декабря народный депутат Украины Федор Вениславский высказался о расформировании ТЦК и вреде для мобилизации. По его словам, в Минобороны пытаются придумать механизм мобилизации, который улучшит работу военно-врачебных комиссий после скандалов с фальшивыми справками.

Одесситка Наталья Чигикова в соцсетях пожаловалась, что работники ТЦК спутали ее с мужем и остановили для проверки документов, а после того оскорбительно высказались о ее внешности.