Нет альтернативы: Вениславский о расформировании ТЦК и вреде для мобилизации (видео)

Реформу системы мобилизации начали с улучшения работы военно-врачебных комиссий, которые иногда признают годными людей с болезнями, пояснил нардеп Федор Вениславский. Политик уточнил, какие планы имеют нардепы по ликвидации ТЦК.

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В Украине подавляющее большинство людей, которые пополняют ряды ВСУ, попадают в армию через мобилизацию терцентрами комплектования (ТЦК), а не добровольно через рекрутинговые центры. Пока что не существует другой системы, которая давала бы такую же эффективность, однако в Минобороны знают о скандалах с военкомами и пытаются изобрести механизм, чтобы их не было. О проблемах с ликвидацией ТЦК и о реформе военно-врачебных комиссий (ВВК) народный депутат Федор Вениславский рассказал в эфире телеканала "Мы — Украина".

ТЦК и мобилизация — Вениславский о реформе военкоматов см. с 8:03

Вениславский согласился, что модель работы терцентров комплектования имеет "очень много проблем" и это говорит о необходимости реформировании системы мобилизации в целом. Однако политик подчеркнул, что в условиях войны невозможно провести реформу, которая дала бы такую же эффективность призыва в ряды ВСУ, как ТЦК. По сравнению с центрами рекрутинга старые институты дают "львиную долю" людей, которые попадают в армию, прозвучало в эфире. По "субъективному мнению" нардепа, нет альтернативы терцентрам, пока не будет работать другая такая же эффективная система, а кто говорит о ликвидации военкоматов, тот вредит Украине.

"Любые призывы разрушить существующую систему пока не построена альтернативная и эффективно действующая новая система — это призывы против Украины, которые вредят интересам национальной безопасности и обороны", — сказал он.

Нардеп также пояснил, что Минобороны учитывает "сенситивность и резонансность" скандальных случаев, в которых фигурируют военкомы, пытается разобраться в ситуации, устранить эти проблемы и наработать такой механизм, чтобы ТЦК работали более конструктивно без их закрытия. В то же время реформу решили начать с военно-врачебных комиссий из-за, например, нареканий в признании годными людей с болезнями, заметил Вениславский.

"Пилотные проекты вводятся — дистанцирование ВВК от ТЦК и СП. Это правильный шаг, чтобы врачебные комиссии не чувствовали какого-то давления, были заинтересованы в быстрых процессах прохождения ВВК и, безусловно, учитывали реальное состояние здоровья военнослужащих", — подытожил политик в эфире телеканала.

ТЦК и мобилизация — детали

Отметим, нардеп Юлия Яцык в ноябре рассказала о выводах временной следственной комиссии Верховной Рады, которая проанализировала работу ТЦК, и высказала предложение ликвидировать эту структуру. По мнению политика, в таком случае военкомы вернутся в армию, и из них можно было бы сформировать десять боевых бригад. После этого появилось объяснение спикера Минобороны Дмитрия Лазуткина, который напомнил, что по требованию общества в военкоматы отправили бойцов ВСУ, получивших ранения на фронте и стали ограниченно годными. Учитывая это из тех 36 тыс. человек, которые работают в ТЦК, невозможно пополнить армию.

Между тем Минздрав и Минсоцполитики сообщили о планах реформирования ВВК и МСЭК. Согласно проекту Минздрава, будут созданы специальные экспертные комиссии, а человек сможет обращаться непосредственно к семейному врачу. При этом минимизируют бумажные справки, а выводы о пригодности будет формироваться на основе данных, которые уже есть в медицинской базе.

Напоминаем, 9 декабря в Одессе произошел конфликт с ТЦК из-за недоразумения с женщиной, которую приняли за мужчину.