Немає альтернативи: Веніславський про розформування ТЦК і шкоду для мобілізації (відео)

Реформу системи мобілізації почали з покращення роботи військово-лікарських комісій, які подекуди визнають придатними людей із хворобами, пояснив нардеп Федір Веніславський. Політик уточнив, які плани мають нардепи щодо ліквідації ТЦК.

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В Україні переважна більшість людей, які поповнюють лави ЗСУ, потрапляють в армію через мобілізацію терцентрами комплектування (ТЦК), а не добровільно через рекрутингові центри. Поки що немає іншої системи, яка давала б таку ж ефективність, однак у Міноборони знають про скандали з військкомами, тож намагаються винайти механізми, щоб їх не було. Про проблеми з ліквідацією ТЦК та про реформу військово-лікарських комісій (ВЛК) народний депутат Федір Веніславський розповів в ефірі телеканалу "Ми — Україна".

ТЦК та мобілізація - Веніславський про реформу військкоматів див. з 8:03

Веніславський погодився, що модель роботи терцентрів комплектування має "дуже багато проблем" і це свідчить про потребу реформування системи мобілізації загалом. Однак політик наголосив, що в умовах війни неможливо провести таку реформу, яка дала б таку саму ефективність призову до лав ЗСУ, як ТЦК. У порівнянні з центрами рекрутингу старі інституції дають "левову частку" людей, які потрапляють в армію, пролунало в ефірі. На "суб'єктивну думку" нардепа, немає альтернативи терцентрам, поки не працюватиме інша така ж ефективна система, а хто говорить про ліквідацію військкоматів, той шкодить Україні.

"Будь-які заклики зруйнувати існуючу систему поки не побудована альтернативна і ефективноа нова система — це заклики проти України, які шкодять інтересам національної безпеки й оборони", — сказав він.

Нардеп також пояснив, що Міноборони враховує "сенситивність і резонансність" скандальних випадків, у яких фігурують військкоми, намагається розібратись в ситуації, усунути ці проблеми і напрацювати якийсь механізм, щоб ТЦК працювали конструктивніше, без їхнього закриття. Водночас реформу вирішили почати з військово-лікарських комісій через, наприклад, нарікання у визнанні придатними людей із хворобами, зауважив Веніславський.

"Пілотні проєкти запроваджуються — дистанціювання ВЛК від ТЦК і СП. Це правильний крок, щоб лікарські комісії не відчували якогось тиску, були зацікавленими у швидких процесах проходження ВЛК і, безперечно, враховували реальний стан здоров'я військовослужбовців", — підсумував політик в ефірі телеканалу.

ТЦК та мобілізація — деталі

Зазначимо, нардепка Юлія Яцик у листопаді розповіла про висновки тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, яка проаналізувала роботу ТЦК, і висловила пропозицію ліквідувати цю структуру. На думку політикині, у такому разі військкоми повернуться в армію, і з них можна було б сформувати десять бойових бригад. Після цього з'явилося пояснення речника Міноборони Дмитра Лазуткіна, який нагадав, що на вимогу суспільства у військкомати відправили бійців ЗСУ, які зазнали поранень на фронті та стали обмежено придатними. З огляду на це, з тих 36 тис. осіб, які працюють у ТЦК, неможливо поповнити армію.

Тим часом Мінохоронздоров'я та Мінсоцполітики повідомили про плани реформування ВЛК та МСЕК. Згідно з проєктом МОЗ, будуть створені спеціальні експертні комісії, а людина зможе звертатися безпосередньо до сімейного лікаря. Водночас мінімізують паперові довідки, а висновки про придатність формуватимуть на основі даних, які вже є в медичній базі.

Нагадуємо, 9 грудня в Одесі стався конфлікт із ТЦК через непорозуміння з жінкою, яку прийняли за чоловіка.