"Диригують польові командири": ГУР показало кадри знищення ворога в Запорізькій області (відео)

На опублікованих кадрах представлено бойову роботу українських захисників із підрозділів "Артан", Kraken, "Арей", Інтернаціонального легіону та підрозділу БПЛА.

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Підрозділ активних дій ГУР МО України продемонстрував епізоди бойової роботи зі знищення російських загарбників у Запорізькій області. Відео опубліковано в офіційному Telegram-каналі спеціального підрозділу Головного управління розвідки МО України "Артан".

Бойова робота українських захисників у Запорізькій області

Повідомляється, що на відео бойову роботу виконували воїни підрозділів "Артан", Kraken, "Арей", Інтернаціонального легіону та підрозділу БПЛА.

"Кожен знає, що, як і коли робити — розвідник, водій бронемашини, оператор дрона-камікадзе, сапер, артилерист, медик. Диригують польові командири", — ідеться в публікації.

Нагадаємо, що після обстрілу окупантів Запоріжжя в п'ятницю, 6 грудня, загинули 10 осіб. Серед них було троє дітей, зокрема й чотиримісячне немовля.

Також повідомлялося, що в ГУР МО з'ясували, чому літак сирійського диктатора Башара Асада Іл-76 зник із радарів після втечі з Дамаска. Російські спецслужби приховували операцію з вивезення сирійського лідера.

Своєю чергою, військовослужбовець ЗСУ з ніком "Бахмутський демон" 3 грудня повідомляв, що російські війська готуються до наступу на Запоріжжя. І час від часу проводять розвідку боєм.