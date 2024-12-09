"Дирижируют полевые командиры": ГУР показало кадры уничтожения врага в Запорожской области (видео)

На опубликованных кадрах представлена боевая работа украинских защитников из подразделений "Артан", Kraken, "Арей", Интернационального легиона и подразделения БПЛА.

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Подразделения активных действий ГУР МО Украины продемонстрировало эпизоды боевой работы по уничтожению российских захватчиков в Запорожской области. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале специального подразделения Главного управления разведки МО Украины "Артан".

Боевая работа украинских защитников в Запорожской области

Сообщается, что на видео боевую работу выполняли воины подразделений "Артан", Kraken, "Арей", Интернационального легиона и подразделения БПЛА.

"Каждый знает, что, как и когда делать — разведчик, водитель бронемашины, оператор дрона-камикадзе, сапер, артиллерист, медик. Дирижируют полевые командиры", — говорится в публикации.

Напомним, что после обстрела оккупантов Запорожья в пятницу, 6 декабря, погибли 10 человек. Среди них было трое детей, в том числе и четырехмесячный младенец.

Также сообщалось, что в ГУР МО выяснили, почему самолет сирийского диктатора Башара Асада Ил-76 пропал с радаров после бегства из Дамаска. Российские спецслужбы скрывали операцию по вывозу сирийского лидера.

В свою очередь, военнослужащий ВСУ с ником "Бахмутский демон" 3 декабря сообщал, что российские войска готовятся к наступлению на Запорожье. И время от времени проводят разведку боем.