Російські війська можуть перекинути із Сирії в Україну: як це вплине на фронт, — Коваленко

За словами керівника Центру протидії дезінформації при РНБО, станом на стрічку 2024 року в Сирії перебувало до 7500 російських військових, включно з представниками приватних військових компаній.

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Росія може розглянути можливість перекидання своїх військових із Сирії для участі у війні проти України, однак це навряд чи суттєво вплине на загальний перебіг бойових дій. Про це повідомив голова Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко у своєму Telegram-каналі.

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За його даними, на літо 2024 року в Сирії перебувало близько 6 000-7 500 російських військових, включно з представниками приватних військових компаній. Однак навіть у разі їх повного перекидання в Україну, цей ресурс виявиться недостатнім

"Це суттєво не вплине на ситуацію на фронті з огляду на досить високі щоденні втрати армії РФ у штурмових діях", — пише Коваленко.

Крім того, він зазначив, що частина цих військових може бути спрямована в Африку.

Війна в Сирії та Україна

Нагадаємо, 9 грудня президент України Володимир Зеленський заявив, що режим Башара Асада в Сирії зазнав краху через відсутність на території країни значних сил російської армії, яка зараз сконцентрована в Україні.

Західні ЗМІ писали, що вторгнення в Україну "коштувало Путіну Сирії". Після поразки сирійського диктатора президент РФ стане "менш гнучким" у російсько-українській війні, вважають аналітики.

Раніше військові оглядачі зазначали, що, у березні 2024 року Україна суттєво вплинула на здатність Росії здійснювати перевезення військових вантажів морем до Сирії, ефективно закривши "сирійський експрес". Це стало можливим завдяки використанню українських морських дронів, які створили загрозу для суден, що раніше курсували Чорним морем із Новоросійська до сирійського порту Тартус.

Нагадаємо, 2 грудня росЗМІ заявили, що ісламістське угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам", яке боролося в Сирії з режимом Башара Асада, нібито змогло захопити Алеппо завдяки українським радникам.