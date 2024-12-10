По словам руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО, по состоянию на ленто 2024 года в Сирии находилось до 7500 российский военных, включая представителей частных военных компаний.

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Россия может рассмотреть возможность переброски своих военных из Сирии для участия в войне против Украины, однако это вряд ли существенно повлияет на общий ход боевых действий. Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко в своем Telegram-канале.

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По его данным, на лето 2024 года в Сирии находилось около 6 000–7 500 российских военных, включая представителей частных военных компаний. Однако даже в случае их полной переброски в Украину, этот ресурс окажется недостаточным

"Это существенно не повлияет на ситуацию на фронте, учитывая довольно высокие ежедневные потери армии РФ в штурмовых действиях", – пишет Коваленко.

Кроме того, он отметил, что часть этих военных может быть направлена в Африку.

Война в Сирии и Украина

Напомним, 9 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что режим Башара Асада в Сирии потерпел крах из-за отсутствия на территории страны значительных сил российской армии, которая сейчас сконцентрирована в Украине.

Западные СМИ писали, что вторжение в Украину "стоило Путину Сирии". После поражения сирийского диктатора президент РФ станет "менее гибким" в российско-украинской войне, считают аналитики.

Ранее венные обозреватели отмечали, что, в марте 2024 года Украина существенно повлияла на способность России осуществлять перевозки военных грузов морем в Сирию, эффективно закрыв "сирийский экспресс". Это стало возможным благодаря использованию украинских морских дронов, которые создали угрозу для судов, которые ранее курсировали через Черное море из Новороссийска в сирийский порт Тартус.

Напомним, 2 декабря росСМИ заявили, чтоиИсламистская группировка "Хаят Тахрир аш-Шам", которая боролась в Сирии с режимом Башара Асада, якобы смогла захватить Алеппо благодаря украинским советникам.