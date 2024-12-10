Точна робота МіГ-29: Повітряні сили ЗСУ вдарили по скупченню окупантів у Бахмуті (відео)

Удар було завдано двома авіабомбами AASM Hammer, які практично одночасно вразили багатоповерхову будівлю, де розміщувалися росіяни. У результаті атаки частину будівлі було знищено.

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Авіація Повітряних сил ЗСУ завдала удару по скупченню російських окупантів у Бахмуті з використанням французьких коригованих авіабомб AASM. Відео операції оприлюднив телеграм-канал "Соняшник".

Повідомляється, що удар було завдано винищувачем МіГ-29 40-ї бригади тактичної авіації "Привид Києва". Судячи з відеозапису, удар було завдано двома авіабомбами, які практично одночасно вразили багатоповерхову будівлю в мікрорайоні "Новий", тимчасово окупованому російськими військами з травня 2023 року.

Унаслідок удару частину будівлі було знищено. Хоча інформація про втрати серед противника не уточнюється, ця подія ще раз підкреслює вразливість російських сил, які використовують місто як логістичний хаб для забезпечення своїх військ.

Авіабомби AASM

Застосовані українськими пілотами бомби французькі AASM Hammer являють собою високотехнологічний модернізований комплект високої точності. Наприклад, версія з інфрачервоною головкою самонаведення здатна вражати цілі з точністю до 1-3 метрів.

З технічного погляду, вони нагадують американський JDAM. Основна ідея полягає в перетворенні авіабомб з вільним падінням, на кориговані боєприпаси шляхом встановлення системи управління.

Модульна архітектура AASM дає змогу адаптувати бомби під різні калібри та завдання, а також забезпечує потенціал для подальшої модернізації. На базовий корпус авіабомби встановлюються два нові блоки:

Модуль управління з системою навігації (супутниковою, інерціальною) або головкою самонаведення. Він оснащений нерухомими Х-подібними стабілізаторами й рулями.

з системою навігації (супутниковою, інерціальною) або головкою самонаведення. Він оснащений нерухомими Х-подібними стабілізаторами й рулями. Хвостовий модуль із розкладним крилом і, в пізніших версіях, із твердопаливним ракетним двигуном для збільшення дальності польоту.

Сучасні версії AASM оснащені твердопаливним двигуном, що збільшує дальність до 50-70 км і більше, залежно від умов скидання. Це робить їх особливо ефективними для атак із безпечних відстаней.

Нагадаємо, згідно зі звітом Комітету з оборони Національної асамблеї Франції від 8 листопада, Міноборони країни має намір виробити 1200 нових ракет AASM до 2025 року. Частина з них піде на підтримку оборонних потреб України.