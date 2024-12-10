Точная работа МиГ-29: Воздушные силы ВСУ ударили по скоплению оккупантов в Бахмуте (видео)

Удар был нанесен двумя авиабомбами AASM Hammer, которые практически одновременно поразили многоэтажное здание, где размещались россияне. В результате атаки часть здания была уничтожена.

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Авиация Воздушных сил ВСУ нанесла удар по скоплению российских оккупантов в Бахмуте с использованием французских корректируемых авиабомб AASM. Видео операции обнародовал телеграм-канал "Соняшник".

Сообщается, что удар был нанесен истребителем МиГ-29 40-й бригады тактической авиации "Призрак Киева". Судя по видеозаписи удар был нанесен двумя авиабомбами, которые практически одновременно поразили многоэтажное здание в микрорайоне "Новый", временно оккупированном российскими войсками с мая 2023 года.

В результате удара часть здания была уничтожена. Хотя информация о потерях среди противника не уточняется, это событие еще раз подчеркивает уязвимость российских сил, использующих город как логистический хаб для обеспечения своих войск.

Авиабомбы AASM

Примененные украинскими пилотами бомбы французские AASM Hammer представляют собой высокотехнологичный модернизированный комплект высокой точности. Например, версия с инфракрасной головкой самонаведения, способна поражать цели с точностью до 1-3 метров.

С технической точки зрения, они напоминают американский JDAM. Основная идея заключается в превращении свободнопадающих авиабомб в корректируемые боеприпасы путем установки системы управления.

Модульная архитектура AASM позволяет адаптировать бомбы под разные калибры и задачи, а также обеспечивает потенциал для дальнейшей модернизации. На базовый корпус авиабомбы устанавливаются два новых блока:

Модуль управления с системой навигации (спутниковой, инерциальной) или головкой самонаведения. Он оснащен неподвижными Х-образными стабилизаторами и рулями.

с системой навигации (спутниковой, инерциальной) или головкой самонаведения. Он оснащен неподвижными Х-образными стабилизаторами и рулями. Хвостовой модуль с раскладным крылом и, в более поздних версиях, с твердотопливным ракетным двигателем для увеличения дальности полета.

Современные версии AASM оснащены твердотопливным двигателем, что увеличивает дальность до 50-70 км и более, в зависимости от условий сброса. Это делает их особенно эффективными для атак с безопасных расстояний.

Напомним, согласно отчету Комитета по обороне Национальной ассамблеи Франции от 8 ноября, Минобороны страны намерено произвести 1200 новых ракет AASM к 2025 году. Часть из них пойдет в поддержку оборонных потребностей Украины.