Загроза ракетних ударів з Білорусі: в країні з'явилась нова зона обмеження польотів (карта)

Загроза ракетних обстрілів з Білоруссю буде зберігатись до 20 грудня 2024 року, повідомляє моніторинговий канал.

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На півдні Білорусі з'явилась нова зона обмеження польотів – Болото Ольманське. Про це повідомляє моніторинговий канал "Білоруський Гаюн".

Нова зона обмеження введена згідно з NOTAMN O0781/24 та O0782/24 у період з 8 по 20 грудня 2024 року. Вона забороняє польоти всіх видів повітряних суден на висотах від землі до 20 км.

"Зона введена на території Болота "Ольманське", а фактично на всій території ландшафтного заказника "Ольманські болота" разом з національним парком "Прип'ятський" і зачіпає Столинський (разом зі Століном), Лельчицький та Житковицький райони на півдні країни", — йдеться в повідомленні.

Окрім цього, з 10 грудня на території Лельчицького району будуть проводитись планові навчання. А от з 9 грудня в Пінську, який примикає до нової зони обмеження, було помічено колону техніки ЗС РБ, за попередніми даними, техніка належить 38-й бригаді СЗГ.

"Білоруські Гаюн" зазначив, що раніше територія Болота Ольмаського була також відома як колишній 41-й авіаційний полігон (Мерлінський). На якому з початку 1960-х років проводилося відпрацювання бомбометання, але полігон був закритий у 2005 році.

Вказана територія нової зони обмеження й до цього потрапляла в абсолютну зону заборони. Вона діє понад два роки й постійно продовжується.

Додамо, що в другій половині 2025 року Росія планує розмістити балістичну ракету середньої дальності "Орешник" на території Білорусі. Визначати, які цілі має уразити переданий Росією "Орешник", буде керівництво Білорусі.