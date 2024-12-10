Угроза ракетных ударов из Беларуси: в стране появилась новая зона ограничения полетов (карта)

Угроза ракетных обстрелов с Беларусью будет сохраняться до 20 декабря 2024 года, сообщает мониторинговый канал.

Related video

На юге Беларуси появилась новая зона ограничения полетов — Болото Ольманское. Об этом сообщает мониторинговый канал "Белорусский Гаюн".

Новая зона ограничения введена согласно NOTAMN O0781/24 и O0782/24 в период с 8 по 20 декабря 2024 года. Она запрещает полеты всех видов воздушных судов на высотах от земли до 20 км.

"Зона введена на территории Болота "Ольманское", а фактически на всей территории ландшафтного заказника "Ольманские болота" вместе с национальным парком "Припятский" и затрагивает Столинский (вместе со Столином), Лельчицкий и Житковицкий районы на юге страны", — говорится в сообщении.

Кроме этого, с 10 декабря на территории Лельчицкого района будут проводиться плановые учения. А вот с 9 декабря в Пинске, который примыкает к новой зоне ограничения, была замечена колонна техники ВС РБ, по предварительным данным, техника принадлежит 38-й бригаде ССО.

"Белорусские Гаюн" отметил, что ранее территория Болота Ольмасского была также известна как бывший 41-й авиационный полигон (Мерлинский). На котором с начала 1960-х годов проводилась отработка бомбометания, но полигон был закрыт в 2005 году.

Указанная территория новой зоны ограничения и до этого попадала в абсолютную зону запрета. Она действует более двух лет и постоянно продлевается.

Добавим, что во второй половине 2025 года Россия планирует разместить баллистическую ракету средней дальности "Орешник" на территории Беларуси. Определять, какие цели должен поразить переданный Россией "Орешник", будет руководство Беларуси.